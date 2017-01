Le groupe parlementaire Tim attend que la HCC tranche sur le cas des deux députés évincés du parti pour cause de non-respect des directives du groupe parlementaire.

Passage à l’acte. Après avoir évincé deux de ses députés du groupe parlementaire Tiako i Madagasikara (Tim), le parti présidentiel indique avoir déposé auprès de la Haute cour constitutionnelle (HCC) une requête en déchéance desdits élus. Ces derniers, en l’occurrence Benjamin Andriamitantsoa élu dans l’Avaradrano, et Guillaume Ravahimanana, élu à Miarinarivo, sont, entre autres, accusés de ne pas avoir respecté les consignes et les directives du parti. Ils seraient allés à l’encontre des instructions du groupe parlementaire lors de l’adoption de la loi de finances 2017 et la loi sur la réconciliation nationale.

« Nous attendons la décision de la HCC et nous espérons que des mesures seront prises par les membres de cette institution », a indiqué, hier, Félix Randriamandimbisoa, président du groupe parlementaire Tim. Le parti de l’ancien président mise notamment sur l’article 72 de la Constitution qui prévoit en son quatrième alinéa que « la déchéance d’un député peut être prononcée par la Haute cour constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire ».

Liberté de vote

Cette disposition avait été retenue dans la version finale de la loi fondamentale adoptée en 2010 afin de prévenir toute versatilité des élus. Pendant plusieurs années, la géométrie variable de l’Assemblée nationale avait faussé les jeux démocratiques, et avait amené le constituant à mettre en place, sans le nommer ouvertement le mandat impératif.

Mais l’espoir du Tim de voir ses deux députés quitter Tsimbazaza après avoir été évincé du parti risque bien d’être douché par la HCC. La cour constitutionnelle, dans un avis publié en avril 2015 avait déjà effacé de l’interprétation de la Constitution cette disposition et avait martelé que « le député qui exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d’éthique (…), ne peut être lié par aucun ordre émanant de ses électeurs ou du parti dont il procède (…) il a entière liberté d’opinion, de parole et même de vote (…) ».

Se basant sur l’article 5 de la Constitution, la HCC avait alors rappelé que « la souveraineté appartient au peuple », et donc pas au parti qui a fait élire le député ni au groupe parlementaire auquel il a adhéré. Ainsi, « aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté ».

Juliano Randrianja