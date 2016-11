Ecarté. Le projet de texte concernant la mise en place d’une Cour spéciale en matière de délinquance économique, financière et fiscale, ne sera pas au menu des débats à l’Assemblée nationale. Ce texte est cependant présenté comme un texte connexe au projet de loi sur la réconciliation nationale qui sera parmi les premiers projets examinés en ce début de deuxième session ordinaire.

Une source parlementaire indique que « durant la première séance des travaux de commission [jeudi], lorsque la question a été soulevée par la députée Michelle Ratsivalaka, le ministre de la Justice [Charles Andria­miseza], a soutenu qu’il n’y a pas lieu d’en discuter car, le projet de loi sur la Cour spéciale est mis en stand-by ». À elle d’ajouter que les membres de la Chambre basse n’avaient pas, eux non plus, l’intention de s’engager sur les débats sur ce texte, justement.

La Cour spéciale en matière de délinquance économique est destinée à statuer sur les cas d’infractions financières constatées durant les investigations inhérentes au processus de réconciliation nationale. « Une juridiction transitoire », comme l’indiquent certains juristes, qui ne concernera que les délits économiques commis entre l’année 2002, jusqu’à la fin de la Transition. Seules les personnalités concernées par le processus de réconciliation nationale seront, par ailleurs, justiciables devant cette Cour spéciale, où les magistrats seront désignés.

En fin de la première session du Parlement, le texte concernant cette « juridiction transitoire », avait été l’une des principales raisons ayant amené les députés à décider l’ajournement des débats et l’adoption des textes sur la réconciliation nationale.

G.F.R.