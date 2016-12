Désenchantés. Pour plusieurs députés, les péripéties de l’adoption du projet de loi de finances 2017 semblent être de trop. Sans doute profondément contrariés, des élus se sont épanchés devant la presse, la semaine passée. Certains sont allés jusqu’à réclamer « la dissolution », de l’Assem­blée nationale.

« Il n’y a plus rien à attendre de cette institution. L’on ne peut plus rien attendre des députés. Ce n’est plus l’intérêt supérieur de l’État qui guide les prises de décision. Les députés ne servent plus à rien, car ils ne font que suivre les consignes de l’Exécutif. Les initiatives parlementaires sont systématiquement étouffées lorsqu’elles ne conviennent pas au pouvoir », déplore le député Jaona Ratefiarivony. Au micro de quelques membres de la presse privée de la capitale, la députée Lalao Rahanta­nirina ou Nina, a vilipendé à l’occasion les faits de « corruption et de versatilité ». La majorité variable au sein de la Chambre basse a eu raison de l’ambition d’une partie des députés d’inscrire dans la loi de finances le budget pour l’achat de véhicules 4×4. Comme les multiples scénarios constatés à Tsimba­zaza indiquent que l’Exécutif a, à sa disposition, une institution malléable à souhait, il semble peu probable que le président de la République, comme le veut la Consti­tution, se hasarde à dissoudre l’Assemblée nationale.

Bien que l’option soit dite par quelques députés, le gros des membres de l’Assemblée nationale ne souhaitent pas voir leur mandat écourté. Aussi, certains élus tendent-ils à se rabattre sur « une recomposition » du bureau permanent. Pour certains, Jean Max Rakoto­mamonjy, président de la Chambre basse, a sa part de responsabilité dans la situation actuelle de l’institution. Une entreprise ardue de toute vraisemblance, étant donné la tendance à Tsimbazaza.

Garry Fabrice Ranaivoson