L’Assemblée générale des Nations-Unies se tiendra la semaine prochaine. L’occasion pour certaines organisations malgaches de relancer le débat sur les îles éparses.

Coup d’envoi. Depuis la fin de la semaine dernière, une organisation revendiquant la restitution des îles malgaches, connues aussi, sous le nom d’îles éparses, bombardent à coups de communiqués de presse, les boites mails des journalistes. L’objet de ce matraquage est d’annoncer que les résolutions d’un « symposium national », s’étant tenu à l’hôtel de ville, Analakely, le 23 juillet dernier, « ont été remises officiellement, au ministère des Affaires étrangères, afin d’être enrôlées pour être débattues et ensuite adoptées par l’Assemblée générale de la 71e session des Nations-Unies (ONU) ».

La grand messe des nations membre de l’ONU démarre, ce jour, à New York, avec comme point culminant, l’Assemblée générale qui se déroulera, le 20 septembre. L’occasion pour ceux qui revendiquent la restitution des îles éparses à Madagascar, de redonner de la voix. La résolution qui aurait été remise au ministère des Affaires étrangères se résume en trois points principaux. « Annuler toutes les décisions portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de Madagascar notamment la loi n°2007-224 du 21 février 2007 déclarant que les îles malgaches font désormais partie des îles antarctiques françaises (…) cesser immédiatement toute mesure en cours qui porterait atteinte à la souveraineté de Madagascar et qui pourrait affecter la recherche d’une solution juste au différend opposant le Gouvernement malgache au Gouvernement français (…) procéder à la restitution immédiate et sans condition des îles malgaches détenues arbitrairement par le Gouvernement français et en écartant toute autre solution, notamment celle d’une cogestion », sont les principales revendications issue du symposium de juillet.

Activer

Tandis que les revendicateurs de la rétrocession des îles éparses souhaitent que cela se fasse sans condition, l’État préfère s’aligner sur la position officielle des Nations-Unies et s’engager dans une négociation avec la France. Une position conseillée par Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU, lors de sa visite à Mada­gascar, en mai dernier. Le numéro Un de l’Exécutif de l’organisation mondiale avait soutenu que le dénouement de la question dépendra d’un accord entre la Grande île et l’Hexagone.

De retour d’une visite officielle, en France, en 2014, Hery Rajaonarimampianina, président de la République, avait déclaré qu’une plateforme composée des représentants des deux pays sera mise en place pour engager les négociations au sujet des îles éparses. Lors d’un entretien téléphonique avec un collègue, dimanche, Béatrice Attalah, ministre des Affaires étrangères, a indiqué que l’équipe malgache devant siéger au sein de cette instance est déjà fin prête depuis quelque temps. « La commission française [quant à elle] a été mise en place la semaine dernière ».

Les discussions au sein de la plateforme pour négocier la rétrocession des îles éparses devraient alors, démarrer incessamment. Devant la presse, en novembre 2015, toutefois, la chef de la diplomatie malgache, a indiqué que Madagascar a décidé d’activer la thématique de ces bouts de terre faisant partie de son territoire lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies de cette année. À en croire ses propos, lors de l’entretien téléphonique de dimanche, la délégation malgache devrait soulever, officiellement, le sujet lors des travaux préliminaires et, surtout, devant l’Assemblée générale, la semaine prochaine, à New York. Sauf changement.

Garry Fabrice Ranaivoson