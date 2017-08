Soupçonné dans le meurtre de l’ex-ministre Tsiandopy, son neveu est recherché. Le chien pisteur a conduit au domicile du suspect lequel reste introuvable.

L’étau se resserre sur un neveu de l’ancien ministre de la Fonction publique et des Lois sociales, Jacky Mahafaly Tsiandopy, après que celui-ci a été assassiné dans sa villa à Andavadobo Ivato, dans la nuit de dimanche à lundi. Lors du constat, le flair d’un chien pisteur de la brigade cynophile de gendarmerie, auprès du commandement des formations spécialisées, a conduit au domicile du suspect, lequel n’était pas chez lui, lorsque les enquêteurs étaient venus l’embarquer. En cavale, ce dernier est activement recherché. Des informations filtrées au compte-goutte révèlent que le fugitif avait habité dans la villa où le crime a été perpétré, avant qu’il ne déménage dans les environs.

Des sources concordantes auprès des forces de l’ordre révèlent que le ou les auteurs du meurtre semblent

connaître les lieux. Au moment des faits, le chien de garde n’aurait esquissé aucun signe d’agressivité. Le ou les malfaiteurs ont, du coup, réussi à s’introduire dans les locaux d’habitation de l’ancien membre du gouvernement et actuel président du syndicat des inspecteurs généraux d’État, sans mettre la puce à l’oreille. En tout cas, le(s) bourreaux de Jacky Mahafaly Tsiandopy semblent avoir été bien informés. Le leader syndical était seul dans sa demeure, lorsque l’assassinat a été perpétré. Ses proches, dont son épouse venait de partir en vacances à Antsiranana. Retenu à Tana pour des raisons non évoquées, l’ex-ministre du régime Ravalomana devait ensuite rejoindre sa famille.

Les personnes de l’entourage du défunt, dont son chauffeur et son gardien, ont été interrogées par les enquêteurs de la brigade territoriale de la gendarmerie à Ambohidratrimo ainsi que leurs homologues auprès de la Section des Recherches Criminelles (SRC) à Fiada­nana. Aucune arrestation n’est encore, en revanche, été signalée.

Élimination

La disparition d’un ordinateur portable ainsi que d’un coffret à bijoux, contenant, entre autres, un collier et un bracelet en or massif, est, en revanche, une piste qui s’ouvre aux investigateurs. Le mobile de l’homicide pourrait de ce fait, reposer sur un vol d’objets de valeur. La thèse selon laquelle le méfait ait été commis par une personne de la connaissance de la victime et que celle-ci l’a éliminée pour qu’elle ne puisse pas parler, délie les langues.

Lors de la découverte macabre, le colonel Ravoavy Zafisambatra, commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Analamanga, a, quant à lui, signifié que les lieux du crime étaient sens dessus-dessous et qu’il y avait des traces d’affrontement.

Préposé à la surveillance de la propriété, un couple qui occupe une dépendance dans la propriété théâtre du crime, a téléphoné à la famille du défunt à Antsiranana, en voyant le corps du ministre gisant dans la maison au réveil. Les proches du défunt sont ensuite entrés en contact avec un colonel de la gendarmerie à Antana­narivo, qui a, à son tour, alerté la brigade territoriale d’Ambohi­dratrimo. Au vu de prélèvements d’indices et d’empreintes, les limiers ont emmené des morceaux de planches abandonnés sur place.

Andry Manase