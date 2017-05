Les chefs de la gendarmerie entendent faire preuve de fermeté et d’intégrité. Sept expulsions sont comptabilisées, depuis le début de l’année.

Radiation. À entendre les propos du général Anthony Rakoto­arison, directeur de la Sécurité et des renseignements, au sein de la gendarmerie nationale, l’assainis­sement affirmé par le commandement n’est pas un vain mot.

Invité sur le plateau de l’émission « Salangalanga », diffusée sur la RTA, jeudi, l’officier général a soutenu que, « depuis le début de l’année, sept gendarmes ont déjà été radiés et vingt-cinq dossiers sont en cours d’enquête pour abus et actes illégaux. Et il y en a d’autres qui arrivent », a déclaré le général Rakoto­arison. Redorer l’image et la réputation des bérets noirs, mais surtout, reconquérir la confiance de la population sont, entre autres, les objectifs de ces efforts d’assainissement.

L’intensification de l’assainissement des rangs est l’une des deux premières directives données par le général Girard Randriamaha­valisoa, secrétaire d’État à la gendarmerie nationale, aux responsables auprès du commandement, lors de sa première rencontre avec eux et la presse, le 25 avril, au camp Ramarolahy, Beton­golo. Outre reconquérir la confiance de la population, « lui prouver que les gendarmes ont choisi de la protéger et non pas de l’opprimer », est l’une des raisons avancées par le membre du gouvernement.

Si l’on s’en tient à la déclaration du général Randria­mahavalisoa, faire le ménage dans les rangs de la gendarmerie est une condition dans l’efficacité de la lutte contre l’insécurité. Devant les membres du commandement et les journalistes, le membre du gouvernement a été direct et ferme. « Le travail de la gendarmerie n’est pas un fonds de commerce, ni à vocation d’opprimer les paysans, de spolier leurs biens de manière honteuse », a soutenu l’officier général.

Sans distinction

« Ceux qui se complaisent à ternir l’image de la gendarmerie ont choisi d’être bannis de cette grande famille. Nous ne pouvons pas rappeler à l’ordre les “malaso”, mais les genda­rmes qui agissent en “malaso” savent ce qui les attend », a-t-il ajouté. Dans l’émission « Salangalanga », rediffusée, hier, le directeur de la sécurité et des renseignements a, lui aussi, affirmé que « ceux qui ne respectent pas la loi n’ont pas leur place au sein de la gendarmerie nationale ».

Le général Rakotoarison a indiqué que l’assainissement dans les rangs des bérets noirs n’avait pas attendu la nomination du nouveau secrétaire d’État à la gendarmerie nationale.

« Nous avons déjà travaillé dans ce sens depuis un certain temps. Seulement, cela va s’intensifier. Nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait des gendarmes qui ne respectent pas les lois, qui abusent ou vivent sur le dos de la détresse et des difficultés de la population », a tonné l’officier général.

Dans ce sens, l’invité de « Salangalanga » a assuré que le corporatisme n’était pas de mise au sein des bérets noirs. Il garantit, également, qu’il n’y aura pas de représailles contre les dénonciateurs des abus. À entendre certaines indiscrétions, les sanctions qui vont jusqu’à l’exclusion tombent sans distinction de grade. Un haut responsable de la gendarmerie dans la région Bongolava, par exemple, fait l’objet d’une enquête par rapport aux problèmes du secteur bovidé dans cette zone.

Bien qu’il ait affirmé que le commandement n’hésite pas à sanctionner les déviants, le général Anthony Rakoto­arison a souligné que « dans l’ensemble, les gendarmes font tout pour honorer leur engagement envers la nation, plusieurs y laissent même leur vie ». Certes, mais il concède, toutefois, que les actes de quelques mauvais éléments suffisent, souvent, à ternir la réputation de tout le corps aux yeux de l’opinion publique.

Garry Fabrice Ranaivoson