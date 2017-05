La lutte contre la défécation à l’air libre connaît une évolution positive à Madagas­car. Seize mille villages des vingt-deux régions sont délivrés de cette habitude, en 7 ans, grâce à l’exécution du programme Fonds d’appui pour l’Assainisse­ment (FAA), selon le Dr Rija Lalanirina Fanomezana, directeur du programme. C’était à l’hôtel le Pavé à Antanina­renina, hier, lors de l’atelier d’orientation des vingt-sept associations et Organismes non gouvernementaux (ONG) nationaux et locaux, en charge de la mise en œuvre du programme FAA au niveau des vingt-deux régions.

Les acteurs de cette lutte de longue haleine ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Un financement additionnel de 2 millions de dollars devra permettre d’étendre les villages bénéficiaires du programme à vingt-cinq mille, d’ici 4 ans, tout en maintenant les efforts déjà entrepris dans les autres villages. Le programme FAA sera mis en avant dans les régions d’Androy, d’Anosy, d’Iho­rombe, d’Atsimo Antsinanana, de Melaky et de Sava. Il s’agit de sensibiliser les citoyens à construire eux-mêmes leurs toilettes tout en les informant des conséquences de la défécation à l’air libre.

M.R.