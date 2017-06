Il faut dépasser les préjugés sur les menstruations, un phénomène naturel chez les femmes. L’objectif est de les éduquer sur l’hygiène pour qu’elles se sentent à l’aise pendant cette période.

Parler de la menstruation ne doit pas être tabou. La célébration de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle le 28 mai, s’est déroulée à la commune rurale de Marosakoa du district de Marovoay, dans la région Boeny, le 2 juin. C’est la première fois qu’elle est célébrée dans le pays. Cette année, «éducation et hygiène pendant la menstruation» a été le thème choisi par les organisateurs.

Ainsi, l’éducation des jeunes filles a été mise en exergue pour qu’elles ne se sentent plus exclues de l’école (ou ne s’absentent plus de l’école) à cause de la menstruation. Certaines quittent même l’école dès leurs premières règles.

Parallèlement, les règles menstruelles, faute d’hygiène appropriée, sont dues à l’indisposition physique. Elles incitent les jeunes filles à se mettre à l’écart et à devenir complexées.

Messages clés

Plusieurs sensibilisations sur l’hygiène menstruelle ont été réalisées à l’occasion de cette célébration. La communication des quatre messages clés de WASH a été initiée, à savoir la potabilité de l’eau du puits à la consommation, le lavage des mains avec du savon ou de la cendre, l’utilisation effective des latrines hygiéniques et la gestion de l’hygiène menstruelle. Le ministère de la Santé publique a choisi la commune rurale de Marosakoa sur la RN4, comme lieu de célébration, car la population locale s’implique sérieusement à l’hygiène et l’assainissement, selon le constat des techniciens sur terrain.

Grâce aux efforts réalisés par les locaux, la commune rurale de Marosakoa est actuellement devenue un village Open Defecation Free (ODF) ou un village sans défécation à l’air libre. Et le Centre de santé de base de Marosakoa est le premier, dans la région Boeny à devenir ami de WASH grâce à l’application à la lettre des quatre messages-clés. Dans cette optique, un certificat de mérite «Trois étoiles » a été décerné à ce CSB II. «La santé est la première richesse. Ce n’est donc pas par futilité que le monde se rue vers la sensibilisation sur les attitudes à adopter pour l’avoir», rappelle le préfet de Mahajanga, Lahiniaina Fitiavana Ravelomahay.

Pour Madagascar, Marosakoa est donc la commune pilote que toutes les autres devraient imiter en matière d’hygiène et d’assainissement.

Vero Andrianarisoa