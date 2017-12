Une manifestation risque de mal finir pour trois agents du Service autonome de maintien de la ville d’Antana­narivo (Samva). Le Colonel Zafisambatra Ravoavy, commandant du groupement Analamanga de la gendarmerie nationale a indiqué, hier, qu’ils seront déférés au parquet, ce jour. Une autre source auprès de la gendarmerie nationale a précisé que ce sera leur dossier qui sera traduit devant la juridiction. Quoi qu’il en soit, ils risquent d’être réprimandés. « Le Samva a porté plainte contre eux pour avoir perturbé l’ordre public, en fermant le portail du site de décharges à Andralanitra. Nous les retenons pour des enquêtes, depuis hier (ndlr : mercredi) », a expliqué le Colonel Zafisambatra Ravoavy.

Cette histoire remonte à mercredi. Une vingtaine d’agents du Samva ont bloqué l’entrée de ce site de décharges. « Une douzaine de camions ont été coincés là, à cause de leur manifestation », explique le directeur du Samva, le Colonel Marie William Rakotoarivony. Les trois meneurs de cette manifestation ont été ensuite arrêtés et emmenés à la brigade de la recherche à Fiadanana. Des témoins des faits ont affirmé que les forces de l’ordre ont lancé du gaz lacrymogène pour les disperser.

Ces ramasseurs d’ordures dans la ville d’Anta­nanarivo réclament leurs droits. Le ministère de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures leur a déjà promis de régulariser le non-paiement de leurs cotisations à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps), de les doter des équipements de sécurité, de recruter les agents temporaires ayant travaillé depuis 4 ans et de mettre à leur disposition des médecins et infirmiers.

M.R.