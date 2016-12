Durant les fêtes de la Nativité et de noël, les ordures se sont amoncelées un peu partout à Antananarivo. Les journées de fêtes ont laissé plus de quatre mille tonnes d’ordures dans la capitale. Elles se sont accrues outre mesure jusqu’à atteindre le double de leur volume habituel durant ces journées. Les ordures collectées jusqu’à la soirée d’hier ont atteint mille huit cents tonnes, samedi et deux mille cent cinquante tonnes pour la seule journée d’hier, selon le rapport d’un responsable de la SAMVA ou Service autonome de maintenance de la ville d’Anta­nanarivo, hier.

Alors que les ordures habituelles ne dépassent pas de deux mille tonnes.

« D’ordinaire, c’est lundi et mardi, c’est-à-dire après le week-end, que les ordures s’accumulent le plus. Or, les fêtes sont tombées justement en week-end, d’où cette accumulation exagérée des déchets », dit Andry Rakoton­drasolo, conseiller technique du directeur général de la SAMVA. Ce même responsable affirme qu’habituellement, le volume d’ordures ramassées ne dépasse pas les deux mille tonnes quotidiennement. Il se situe entre mille cinq cents tonnes et mille huit cents tonnes par jour.

« On a employé vingt huit camions durant toute la journée. Tous les marchés de la capitale ont été envahis par les ordures, si bien que nous avons été obligés de doubler le nombre de camions de ramassage par marché. On a doublé aussi le nombre des éboueurs »,

poursuit-il.

Difficultés

Le responsable rassure que « Maintenant, les voies publiques sont presque toutes nettoyées. Les marchés ne le sont pas encore entièrement. Dans 85 % des bacs à ordures d’Antana­narivo, les éboueurs ont encore laissé moins de trois quarts de leur volume. Alors que les déchets qui se trouvaient à l’extérieur ont déjà été vidés ».

D’après ce responsable, les camions ont dû accomplir le double de leurs voyages habituels dans les marchés importants, tels Anosibe, Andravoahangy et bien d’autres. Le nettoyage des marchés présente quelques difficultés car les gens jettent partout, sans ménagement, leurs ordures. Ce sont les débris de jouets d’enfants qui ont été les plus encombrants, en dehors des reliefs de repas, et autres déchets de fruits et légumes. À noter que toutes ces immondices ont déjà été déposées à la décharge d’Andra­lanitra.

Fanomezana Rasolomahery