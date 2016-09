L’assainissement continue. Andravoahangy a été le foyer d’une scène d’affrontement entre les agents de la commune urbaine d’Antananarivo et les marchands des rues, hier.

Deux agents de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) blessés, le pare-brise d’un taxi cassé, deux personnes arrêtées. Tel est le lourd bilan d’un affrontement entre des agents d’assainissement du troisième arrondissement de la CUA et des marchands des rues. C’était à Andravoahangy, hier, vers 15 heures, pendant l’assainissement des commerçants illicites effectué sur les lieux.

Groupés en une centaine de personnes, ces marchands des rues ont tout d’un coup jeté des pierres et des bois sur ces agents de la CUA, qui ont fait le tour, pour expulser ceux qui continuaient à étaler leurs marchandises sur les trottoirs. Les rafales de pierres et de bois ont touché deux de ces employés de la CUA, dont l’un a été blessé au niveau de la tête. « Ils ont été emmenés d’urgence au Bureau municipal d’hygiène à Isotry, pour bénéficier des soins nécessaires », rapporte un responsable de la communication au niveau de la CUA.

Trois hommes, suspectés d’avoir participé à cet acte de violence, ont été arrêtés et emmenés au commissariat central de la Police à Tsaralalàna, pour être enquêtés, avant d’être déférés au Parquet. « L’un d’entre eux a été relâché, c’était un malade mental », a souligné une source auprès de la CUA. Trois autres personnes, inculpées pour cette blessure de personnel de la CUA et pour destruction de biens privés, seraient arrêtées ce jour. Elles ont déjà été identifiées.

C’est la deuxième fois, en ce mois de septembre que des employés de la CUA, effectuant l’assainissement des rues, ont été pris d’assaut par les commerçants illicites. Le 16 septembre, trois agents de la police municipale ont subi le même sort, pendant l’expulsion des marchands de rue à Analakely. Les deux personnes arrêtées, placées sous mandat de dépôt à la suite de ce premier affrontement musclé, sont sursitaires et ont été relâchées la semaine dernière, selon Jean Gabriel Harrison, premier adjoint au maire de la CUA.

Miangaly Ralitera