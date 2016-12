L’expérience des Malgaches traverse les mers. Du 23 novembre au 5 décembre dernier, s’est tenue aux îles Comores, la première édition de la foire de Mbajani. Cette foire a été initiée par l’ONG ISOI présidé par Said Larifou en vue de créer un nouvel espace d’échange commercial malgacho-comorien.

L’idée de départ, et qui est toujours maintenue, était de mettre, le savoir-faire malgache en matière d’artisanat à la disposition des jeunes Comoriens désireux de s’investir dans ce domaine via l’organisation d’une foire formatrice qui a réuni environ 3000 personnes, 26 associations culturelles. À l’issue de cette foire, près d’une centaine de jeunes se sont trouvé la vocation d’artisan.

Après la formation dispensée par les six professionnelles malgaches dépêchées sur place. Ces artisans malgaches, essentiellement des femmes, expertes en broderie, vannerie, tissage, ont ainsi dispensé des formations à des jeunes entre 8 et 14 ans pendant toute la durée de la foire. À l’issue de la formation, ces jeunes ont pu recevoir des attestations qui leur permettront de trouver facilement de l’emploi ou pourquoi pas créer leur propre entreprise.

Parallèlement, ce fut aussi, et surtout l’occasion pour ces professionnelles de l’artisanat malgache de s’ouvrir à un marché d’outremer. En effet, des projets de participation à des marchés forains réguliers aux îles Comores ont été envisagés.

« Une initiative qui aura sûrement des retombées notables sur l’exportation des

produits malgache vers ces îles voisines », confie Juliette Lalamanana, présidente de l’association Taratra et des femmes artisanes. Et elle ajoute que « les initiatives de ce genre sont toujours à encourager surtout lorsqu’elles favorisent les coopérations ainsi que les échanges entre professionnels du même domaine en vue de contribuer à la relance dudit domaine ». Les initiateurs du projet prévoient déjà la réédition de ce dernier pour le même mois de novembre de l’année prochaine.

Harilalaina Rakotobe