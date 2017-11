L’association réunionnaise Arts et Traditions organise son 86è salon, du 1er au 3 décembre. De quoi faire le plein de cadeaux en prévision de Noël.

Après une première manifestation en juin dernier au village artisanal de l’Eperon, le salon fait-main ouvre ses portes pour la deuxième fois de l’année. Dès vendredi après-midi, 150 artisans occuperont 4 000 m2 du Parc des Expositions de Saint-Denis pour présenter une cinquan­taine de secteurs d’activité différents : céramique, ébénisterie, textile, bijoux, produits agro-alimentaires !

«Cette année, nous allons mettre en avant les pionniers de l’artisanat local, ceux qui travaillent dans le milieu depuis 35 ans et plus, indique Charles Nagou, le président d’Arts & Traditions. L’association a 45 ans et c’est grâce à eux si l’artisanat continue de séduire des générations de Réunionnais».

Après avoir conquis près de huit mille visiteurs à la même période l’année dernière, l’association espère accueillir au moins dix mille personnes en cette fin de semaine, dont de nombreux professionnels. Les représentants de sept enseignes locales sont d’ores et déjà attendus sur le salon pour découvrir les produits exposés et éventuellement passer commande pour leurs boutiques respectives.

Savoir-faire

Plusieurs surprises attendront le public pendant toute la durée du salon. Lesquelles? «Nous n’en saurons rien», les organisateurs préférant laisser aux visiteurs le soin de venir les découvrir par eux-mêmes. Si cette nouvelle édition met l’accent sur le savoir-faire des anciens artisans, elle promeut également les produits des derniers arrivés sur le secteur de l’artisanat.

Basile Aguado, qui a ouvert son entreprise de sucettes personnalisées il y a deux ans, participe ainsi pour la première fois à l’événement. Ses douceurs, qui peuvent représenter un dessin, un message écrit ou une photo (celle d’un enfant qui fêterait son anniversaire, par exemple), sont aux saveurs locales, ananas, mangue ou passion, et s’adressent aussi bien aux familles qu’aux entreprises.

Amoureux du bois, d’ici et d’ailleurs, Giovanni Antonacci confectionne des bijoux, des stylos, des pilons et tout autre objet décoratif. Lui, participe au salon pour la seconde fois..

