Louisette Razanamialivao est une artisane spécialisée dans la maroquinerie. Ayant hérité de ce savoir faire de son père, elle travaille le cuir depuis plusieurs années maintenant et gère sa petite entreprise avec l’appui du Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies régionales (Prosperer).

Travaillant peau de crocodile, de zébu, ou de serpent pour confectionner sacs, portefeuilles, petites valises et beaucoup d’autres articles, elle rencontre aujourd’hui des difficultés depuis quelques temps, faute de moyen et de matières premières de qualité. « Les cuirs à travailler se font rares du fait qu’ils sont pour la plupart exportés à l’étranger. Nous nous contentons des restes qui sont généralement de basse qualité. De plus, les accessoires deviennent de plus en plus chers », a-t-elle expliqué.

Rude concurrence

N’écoulant encore ses produits qu’au niveau local, elle ambitionne pourtant de les exporter. Les procédures longues et couteuses à l’export pénalisent cette activité. D’autant plus que la récente décision de la convention internationale sur le commerce des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ne lui permet pas d’exporter ses produits, notamment ceux confec­tionnés avec de la peau de crocodile. « La concurrence avec les acteurs informels est tellement rude qu’on est souvent contraint de vendre à perte si on veut vendre nos articles. Nous nous devons ainsi d’exercer d’autres métiers pour augmenter notre revenu », a-t-elle ajouté.

Louisette espère ainsi une prise de décision de la part des autorités compétentes, notamment sur le contrôle dans l’abattage des animaux et la vente des peaux, mais aussi dans la simplification et la facilitation des procédures à l’export.

Sur ce sujet, Julien Rako­to­naivo, directeur général de la promotion de l’Arti­sanat auprès du ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du Patrimoine (MCPASP), a tenu à rassurer récemment que « le ministère essaie d’adopter les meilleures stratégies afin d’aider au maximum les artisans malgaches ».

