Le secteur de l’artisanat s’est trouvé un nouvel ambassadeur à travers la formation d’une nouvelle coopérative. Sous le parrainage du ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, la coopérative «Expression Malagasy Wear & Design » ou EMWD a été officiellement lancé samedi à la bibliothèque nationale Anosy. Créée il y a un an par Frank Andrian­janahary, cette entité a comme principale activité la confection d’articles de mode artisanaux.

Capeline, sac en raphia et tuniques brodées, écharpe, elle regroupe, en tout, sept membres à la fois actionnaires administratifs et artisans, qui viennent de régions différentes, d’Antananarivo, et d’Antsirabe. En un an d’existence, EMWD a participé à de nombreuses foires, telle que la FIM ou Foire Interna­tionale de Madagascar, le SIM ou Salon de l’Industrie de Madagascar ainsi que le Sommet de la Francophonie afin de promouvoir son secteur à travers la création des opportunités en matière d’emplois durables et de compétences en mettant l’accent sur la fabrication à la main par des artisans locaux et des villageois éloignés tout en y apportant une nouvelle vision de cette activité. « Transformer le statut de simples produits artisanaux en articles de mode de haute couture », explique l’initiateur du projet en enchaînant qu’ « il s’agit d’offrir des produits haut de gamme avec le « natural touch » aux clients désireux de partager les produits naturels de Madagascar à travers l’artisanat.

Harilalaina Rakotobe