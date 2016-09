Le « Show magique » de Mihaja Rakotoarisoa dit Mih’Art sur la scène du Cercle Germano-Malgache (CGM), ce 30 septembre promet d’enchanter petits et grands. De la magie, de l’illusion, du rêve, voilà ce que Mih’Art entend présenter à son public à l’occasion, en les incitant à travailler leur imaginaire à ses côtés.

Jeune artiste aux multiples talents, Mihaja Rakotoarisoa prépare tout un spectacle abracadabrant au programme pour son auditoire au CGM. Autant sur la mise en scène, qu’à travers ses tours, le jeune homme épatera son public avec ses tours de mains et éblouira la salle de sa magie. Artiste pluridisciplinaire, Mih’Art œuvre aussi bien en musique qu’en théâtre, mais la prestidigitation a toujours été sa plus grande passion, depuis sa tendre enfance. Il est encore jeune dans le métier, car c’est un milieu qui commence à s’épanouir au fil des ans, malgré une concurrence presque inexistante, puisqu’ils sont peu nombreux à faire valoir leurs talents sur scène. Mih’Art convie alors le public à une épopée enchanteresse et ornée d’illusions, dans un monde où il instaurera justement une toute autre réalité auprès de son auditoire, avec ses tours. « Je travaillerai essentiellement la perception et les sens de mon public avec ce spectacle. Le public sera ainsi mis à contribution tout au long de ce show et pourra même participer à faire naître la magie sur scène avec moi », avance le magicien.

Un rendez-vous à ne pas rater donc car les spectacles de ce genre sont rares, surtout en ce qui concerne l’art de la scène à Madagascar. Outre ce rendez-vous au CGM, Mih’Art est aussi en tête d’affiche du Madacircus Show, organisé par Media Consulting au Palais des Sports et de la culture Mahamasina, ce 5 octobre.

A. P. R.