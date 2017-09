« Haify Mampihavana » rendra, une nouvelle fois, hommage à l’excellence de la cuisine malgache et à ses valeurs. Il s’agira d’un événement de fêtes, de partage et de convivialité.

Les omnivores seront servis. L’association des Femmes œuvrant pour le développement du Tourisme Malgache, Women Tourism Association for Madagascar (WTAM), organise, pour la quatrième année consécutive, l’évènement de la gastronomie « Haify Mampihavana» les 30 septembre et 1er octobre au Jardin historique d’Andohalo.

Deux jours de fête culinaire et gastronomique pendant lesquels quarante exposants vont faire saliver près de quinze mille visiteurs avec des mets et des plats typiquement malgaches. Une belle découverte pour le public, qui pourra goûter à ces spécialités culinaires de toutes les régions de la Grande île.

Cet événement convivial et festif, dont l’invité d’honneur est, cette année, la cuisine espagnole avec le Chef Père Nacarino et Emilio Yepes Rios qui partageront leurs arômes et traditions gastronomiques et mettront en lumière le savoir-faire espagnol. « Pour cette quatrième édition, l’Espagne sera l’invité spécial et ce, grâce à son ambassade et sa diaspora. Le public pourra ainsi déguster ses mets traditionnels qui présentent de nombreuses similitudes avec les plats locaux tels que le riz, le manioc, les patates… Mais il sera, avant tout question de promouvoir la richesse et les couleurs de la gastronomie malgache dans une ambiance, tout ce qu’il y a de plus conviviale », affirme Irène Andreas présidente à du WTAM. Les visiteurs s’offriront donc un véritable tour de saveurs.

Comme son nom l’indique, le salon « Haify Mampihavana » veut réconcilier les Malgaches avec les plats typiquement malgaches. Et par la même occasion faire découvrir aux touristes la richesse gastronomique du pays. Comme chaque édition, le traditionnel « Tsikonina » sera encore au rendez-vous pour cette année. Il verra la participation de cent cinquante enfants issus d’élèves des Écoles Primaires Publiques et des écoles privées d’Antana­narivo, finalistes des concours organisés par la municipalité, durant le mois de juin dernier.

Sitraka Rakotobe