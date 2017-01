Pour une meilleure visibilité des artistes contemporains de la Grande île, et pour mieux faire valoir leur talent. Le prix Paritana a honoré les artistes méritants de l’année 2016.

Lancé officiellement au mois de juin 2016, dans l’optique de contribuer à l’épanouissement de la dynamique créatrice de la scène artistique malgache, il convie des artistes d’horizons diverses à se joindre à lui. Le Prix d’art contemporain malgache (Paritana) entend apporter un nouveau souffle au monde de l’art au sein de la Grande île, et l’afficher sous son plus beau jour sur la scène internationale.

Fondé par Eric Dereumaux, ce prix inédit s’est alors fixé comme devoir de rehausser l’art contemporain dans toute sa splendeur, de même que ses artistes, valorisant leurs créations et leurs inspirations. Ainsi, ouvert à tous les artistes malgaches résidant à Madagascar, ainsi qu’à tous les supports, notamment la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, l’installation, ou encore la bande dessinée, le Prix Paritana promeut une découverte et une rencontre enrichissante autour de l’art contemporain.

C’est sans doute pourquoi l’artiste plasticien émérite, Temandrota et son univers proche de la nature, retranscrivant une façon de vivre imprégnée par le nomadisme, où la récupération garnit généralement sa créativité, a remporté la palme. « C’est un grand honneur pour moi, car l’art est ma véritable raison d’être, et je suis plus que ravi de l’opportunité que ce prix m’accorde. J’espère qu’une telle initiative nous mènera, nous artistes plasticiens, plus loin » confie-t-il.

Éclectique

Composé d’un jury tout aussi émérite, où galeriste, professeur en marché de l’art et fondateur de la revue d’art contemporain Artcom, Eric Dereumaux s’est chargé de sélectionner le lauréat de ce prix. À la clé de ce prix Paritana, Temandrota se verra offrir, au cours de cette année, une résidence dans une institution d’art contemporain sise à Paris pour une durée de trois mois environ.

De même, passionnée d’art et actrice du milieu artisanal, Madame Zo a également été primée pour le Prix d’aide à la création, de même que le jeune auteur Rina Ralay-Ranaivo pour la mention spéciale du prix Paritana. « À travers ce prix, on vise surtout à promouvoir cette créativité et cette qualité propre aux artistes malgaches. Cela peut aussi bien venir d’un artiste professionnel que d’un artiste amateur. De ce fait, on encourage continuellement tous ceux qui souhaitent se découvrir et faire réveiller la fibre artistique qui sommeille en eux, sans aucune limite d’âge », affirme Eric Dereumaux.

En tout, près de quatre vingt dix artistes se sont inscrits dans la course pour le prix Paritana, affichant ainsi dans sa sélection une diversité et une qualité de créations qui promet un bel avenir pour les prochaines éditions. Le prix Paritana a également eu le soutien de divers acteurs culturels.

Andry Patrick Rakotondrazaka