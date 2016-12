Une pièce circassienne en ode à une culture hétéroclite, ainsi qu’au folklore de l’océan Indien, « La Pli i Donn » est une pièce contemporaine à découvrir ce 10 décembre à 15 heures, à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Tiré d’une expression créole réunionnaise signifiant « Il pleut à verse », il s’agit d’un projet artistique emmené par la compagnie Cirquons Flex de La Réunion qui fait suite aux échanges de ses artistes lors de diverses résidences itinérantes. De l’Inde à l’Afrique du Sud en passant par Madagascar, l’histoire que la pièce relate, puise ses inspirations, des voyages qu’il a entrepris, ce qui lui permet d’illustrer ce melting-pot culturel à travers les chorégraphies et les acrobaties de ses artistes.

« La Pli i Donn » s’inscrit dans une volonté de porter un regard neuf sur La Réunion, en développant un dialogue interculturel autour des diversités culturelles qui règnent dans l’océan Indien. « Pour la mise en scène, Christophe Rulhes, performeur et musicien de la compagnie GdRA, a fait collaborer ses artistes avec des artistes nationaux», confie Virginie Le Flaouter initiatrice du projet.

Le spectacle réunit quatre acrobates de la Réunion, de Madagascar et d’Afrique du Sud qui représentent des territoires à la fois proches et riches de spécificités qui leur sont propres. Vincent Maillot et Virginie Le Flaouter de la Réunion), Lizo James de l’Afrique du Sud et Maheriniaina Pierre Ranaivoson de Madagascar, se patageront ainsi la scène.

