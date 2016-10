Le spectacle de restitution s’est avéré sobre et enchanteur. Les circassiens du Plus Petit Cirque du Monde et l’Aléa des Possibles ont gâté les férus d’art.

Simple, efficace et magique. La rencontre avec les circassiens du projet de coopération « Circus Next » a émerveillé les spectateurs de l’Institut français de Madagascar (IFM), samedi après-midi. Valorisant les jeunes talents du cirque moderne, ce projet artistique a permis à des artistes européens et malgaches de partager, mais surtout de créer ensemble à travers leur savoir-faire, le talent et l’imaginaire de chacun. Laissant la part belle à un cirque plus contemporain que traditionnel, les danses, acrobaties, équilibrisme et jonglages ont stupéfait le public, notamment les plus jeunes qui ont juste été transcendés par la prestation des artistes.

Depuis près de cinq ans, « Circus Next » s’est découvert en promouvant le talent de plusieurs artistes circassiens de part et d’autre du globe et la Grande île occupe une place dans son réseau. Faisant suite à un laboratoire de création exclusif, ce spectacle a pris forme avec la compagnie l’Aléa des Possibles au cours des deux dernières semaines, au sein de l’école circassienne Chapitô Metisy, rassemblant huit artistes de cirque originaires d’Europe et de Madagascar. Ces derniers ont été accompagnés, dans leur travail, par des professionnels tels que Gaëtan Levêque du Collectif AOC, ainsi que par Cyrille Musy de la compagnie Kiaï et Virginie Lavenant de l’Aléa des Possibles. Leur objectif réside à créer pour mieux se connaître et s’imprégner de la culture d’autrui,

Taquin et innovant

« C’est un instant de partage et surtout de découverte autant pour nous-mêmes que pour le public, ce qui nous permet de nous épanouir dans notre art. On est ravi de contribuer à l’essor de l’art circassien dans la Grande île, et de permettre à nos artistes de rencontrer leur pairs occidentaux avec qui les échanges sont enrichissants autant pour eux que pour nous», confie Virginie Lavenant, directrice artistique de l’Aléa des Possibles. Les uns après les autres, les artistes enchainent leur prestation sur scène, présentant chacun une part de leur personnalité mais aussi une partie de leur projet individuel.

Cirque oblige, les circassiens vouent une proximité propre à leur art, avec le public. Conjuguant danse contemporaine et cirque acrobatique, les artistes amusent d’entrée l’auditoire de l’IFM, notamment avec des présentations garnies d’humour, de douceurs et de gaieté. Rythmés par des percussions, les performances des artistes, autant en portée qu’en équilibrisme et en jonglerie, transcendent grands et petits. Une restitution bien encadrée, mais bien notée par le public aussi, lors des séances d’échanges directs après le spectacle. « Dans le cadre du laboratoire, les artistes échangent tour à tour, tout en exposant leur projet au groupe et en explorant plusieurs pistes de travail », rajoute Virginie Lavenant. Avec Circus Next, une écriture chorégraphique et diverses expérimentations permettant une meilleure compréhension de l’art circassien, ont ainsi vu le jour et des projets variés sont attendus, de la part des artistes.

Andry Patrick Rakotondrazaka