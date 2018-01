Un homme présumé bandit a été tué d’un tir à bout portant, selon les résultats d’autopsie communiqués à la famille, lundi à l’Hjra.

Circonstances floues. Les dires de la police sur le fait que sa cible dénommée Herman était un bandit n’ont convainvu ni la famille ni les voisins. Cette arrestation meurtrière s’est produite à Ankadimbahoaka, samedi en début de soirée. « Le résultat d’autopsie effectuée à l’hôpital Joseph Ravoa­hangy Andrianavalona (HJRA) que le médecin nous a communiqué, c’est que notre proche a été tué d’un tir à bout portant », a indiqué un membre de la famille de la victime. D’après les versions du service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale, il s’agissait d’une affaire normale. « Cet homme était recherché depuis longtemps. Des renseignements ont été obtenus qu’il était à Ankadimbahoaka ce soir-là. Dans la rue, les policiers de la brigade criminelle (BC) ont fait deux tirs de sommation, mais il a fui en répliquant avec son pistolet automatique. Neutralisé, il est finalement tombé sous les balles de la police », a relaté le chef du SICRI, dans un entretien téléphonique, hier à 16h 45.

Ce dernier n’a pas donné une suite plus détaillée à ce coup de filet doublé d’une mort d’homme. « On ne sait pas réellement combien sont les balles relevées sur le corps. En fait, nous nous sommes concentrés sur l’affaire d’Androndrakely (ndlr : arrestation des fournisseurs d’armes aux bandits le jeudi 18 janvier) », a-t-il ajouté.

Audition

Quelques membres de la famille de la victime ont été auditionnés à la brigade criminelle, à Anosy. « Nous avons demandé aux enquêteurs le motif de cette arrestation, mais ils n’ont pas révélé en disant que c’était une affaire classée depuis bien longtemps », a précisé une cousine. Le médecin légiste a également confirmé, selon la famille que cet homme tué n’a jamais pris ses jambes à son cou. Par contre, il a été tué par balles de très près au niveau de son cou, selon les informations recueillies.

D’après les témoignages obtenus, Herman sortait d’un cours sur la bible à l’église luthérienne à Isotry, samedi soir. Il est allé garer sa moto au garage des Travaux publics à Ankadimbahoaka lorsqu’il a été froidement fusillé par les policiers de la BC. Cette exécution serait la conséquence d’un différend de deux mois passés entre la victime et un agent de renseignement de la police, son voisin, selon toujours les explications reçues.

Hajatiana Léonard