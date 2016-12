L’ancien ministre de la Transition attend toujours sa traduction devant le parquet d’Antananarivo. Aux dernières nouvelles, le lieu de sa garde à vue reste confidentiel.

Secret. Étant donné l’évolution du dossier, il pourrait s’agir du mot d’ordre concernant la tourmente judiciaire dans laquelle se trouve Augustin Andriama­nanaro, ancien ministre de la Communication.

Selon les dernières informations, le ténor du groupe des partisans de Andry Rajoe­lina (Mapar) aurait « quitté le camp de la gendarmerie de Miarinarivo tôt le matin [hier], et a été transféré dans un endroit inconnu ». Le nouveau lieu de détention d’Augustin Andria­ma­nanoro reste « secret », étant donné l’omerta entretenu par certains responsables.

Si ces derniers confirment le « transfert » de l’ex-ministre, tous refusent de dire où il se trouve, depuis son départ de Miarinarivo, ni sa destination.

Une source militaire indique : « Il a fallu le déplacer ailleurs, car certains renseignements indiquent des risques pour la sécurité du camp de Miarinarivo, et même de la ville ». À elle d’ajouter que l’ancien membre du gouvernement transitoire « est en lieu sûr. Il n’y a aucun risque pour sa sécurité », avant de soutenir, elle aussi, ne pas être au fait du lieu de détention, ni de la destination du proche de l’ancien président de la Transition, après avoir été « déplacé ».

Assignation ?

Joint au téléphone, hier vers 19 heures 30, maître Rabelaza Andriamisetra, avocat d’Augustin Andriama­nanoro, affirme n’avoir été mis au fait du « transfert » de son client qu’après son départ de la caserne de Miari­narivo. « Jusqu’ici, nous ne savons pas où il se trouve, s’il a été transféré dans la capitale ou non. Nous avons attendu au tribunal de Miarinarivo, et ensuite à Antananarivo, au cas où il y aurait instruction au parquet, mais jusqu’ici, rien », soutient-il.

Certaines indiscrétions indiquent que « des éléments de la gendarmerie basés à Antananarivo ont été envoyés à Miarinarivo pour procéder au transfert d’Augustin Andria­mananoro ». Rien n’est donc certain quant à la destination, et le nouveau lieu de garde à vue de l’ancien ministre. Jusqu’ici en effet, son passage prévu se tenir au parquet du tribunal d’Antana­narivo ne s’est pas fait. « Il est probable que l’instruction se fasse demain [aujourd’hui], mais là encore, rien n’est certain », déplore maître Andriamisetra.

Sauf changement « incognito », le vice-président du Mapar est toujours en garde à vue suite à son arrestation en plein enterrement de sa belle mère, samedi dernier, à Itaosy. Une garde à vue prolongée, bien que l’enquête faite par la gendarmerie de Miarinarivo soit déjà terminée. Au regard du scénario, l’éventualité d’une « assignation à résidence fixe » est soulevée par quelques observateurs peu au fait des rouages de la justice.

« Cela ne peut pas être le cas, il devrait y avoir, préalablement, une instruction. C’est au juge de décider de l’assignation à résidence fixe », réplique l’avocat de l’ex membre du gouvernement transitoire. Suite au retour au pays en catimini de l’ancien président Marc Rava­lomanana, en 2014, un « acte de justice », a décidé de son assignation à résidence à l’Ami­rauté, Antsiranana, tout de suite après son « arrestation » par les forces de l’ordre, sans qu’il n’y ait eu une quelconque démarche judiciaire préalable, comme une comparution au parquet d’un tribunal.

Pour le cas de l’ancien chef d’État, les raisons de sécurité avaient également été soulevée par les autorités. Un motif qui n’a toutefois pas empêché une large partie de l’opinion de mettre en doute la « légalité », ou du moins la « régularité » de l’application de la loi dans cette affaire.

Des doutes qui prévalent également pour le cas d’Augustin Andriamananoro, dont l’arrestation a été faite sans qu’aucun mandat n’ait été présenté, comme l’exige l’article 102 du code de procédure pénale, et maintenant avec la tournure que prend la suite de sa garde à vue. Des démarches qui donnent des arguments à ceux qui pestent contre « une arrestation et une détention arbitraire ».

Garry Fabrice Ranaivoson