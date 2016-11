Si ce n’est pas de l’arnaque, cela y ressemble fort. Des gens malintentionnées auraient utilisé le nom de la société Ambatovy pour soutirer de l’argent auprès des habitants de la ville du grand port de l’Est de Madagascar. Dans un communiqué publié aujourd’hui dans la presse, la société minière précise que « ces gens malintentionnés tentent d’escroquer les habitants de Toamasina en leur promettant de les inscrire sur une liste d’anciens employés de la société moyennant une certaine somme d’argent ».

Face à la dégringolade du prix du nickel sur le marché international, la société Amba­tovy s’est vu obligée de placer en chômage technique une partie des membres de son personnel en juin 2015, avant de résilier définitivement leurs contrats. Cette mesure sociale aurait peut être ouvert la brèche à ces gens malintentionnés, pour appâter leurs proies et leur faire miroiter monts et merveilles.

Faire face à cet acte « d’escroquerie », la société minière précise que « elle a pour habitude de remplir la totalité de ses obligations légales et que tout ancien employé a, a priori, déjà reçu ce à quoi il avait droit ».

Lova Rafidiarisoa