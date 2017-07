L’association « Vovonana Mampiray », présidée par Arlette Ramaroson, juge internationale, a tenu une conférence de presse au centre social Arrupe Faravohitra, hier, durant laquelle l’association lance un appel au dialogue entre les dirigeants, l’opposition, les partis politiques ainsi que les Forces de l’ordre, dans l’objectif de trouver des solutions pour éviter une éventuelle crise pré-électorale. Elle a également déclaré que la dernière grève des magistrats peut aboutir à une plus grosse. « La grève que le syndicat des magistrats a effectuée dernièrement peut entrainer une grève générale des autres syndicats des secteurs privés et publics », a-t-elle attesté. En ce sens, le « Vovonana mapiray » estime que l’organisation sans délai d’une assise nationale est la seule solution pour éviter toute éventualité de crise. Selon l’association, par rapport aux autres réunions déjà effectuées, la particularité de cette assise est que plusieurs solutions seront proposées comme la mise en place d’un conseil national pour la refondation du pays.

Durant la conférence de presse, Arlette Ramaroson, en sa qualité de présidente de l’association, a déclaré que le peuple malgache est spirituellement et moralement atteint face aux nombreuses affaires que le pays a vécues, ce qui a entrainé la recrudescence de vindictes populaires et d’autres fléaux comme l’affaire Antsakabary, qui a causé la mort d’une dame âgée de 87 ans, ou encore les vols de bovidés.

Loïc Raveloson