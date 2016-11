Dès qu’ils ont appris que le domicile du maire de la commune rurale de Marofan­gady a été attaqué, les gendarmes et le fokonolona n’ont pas perdu du temps pour poursuivre les malfaiteurs. Ces derniers étaient au nombre de trois, dont deux ont été tués par leurs poursuivants. Le troisième, blessé, a été appréhendé puis hospitalisé.

L’attaque s’est produite jeudi soir, quand les bandits munis d’un fusil de chasse, ont pénétré de force dans la maison du maire et blessé son épouse. Ils se sont, en outre, emparé de 244 000 ariary et de quelques objets de valeur facilement monnayables. C’est le coup de feu qui a attiré les forces de l’ordre et le fokonolona, ce qui a facilité la poursuite rapide des malfaiteurs.

Tout ce qu’ils ont volé, argent et objets de valeur, ont été retrouvés et remis à leur propriétaire. C’est la gendarmerie de Manalalondo qui mène l’enquête.

N.N.