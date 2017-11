À l’initiative du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF), des travaux de Haute intensité de main-d’œuvre (Himo), impliquant mille cinq cents personnes, sont effectués à Arivonimamo, dans le district d’Itasy. Ainsi, des habitants des fokontany de Morafeno, Arivonimamo Centre, Miadamanjaka, Tsarahonenana, Saromilanja, Ambaniavaratra, Soanierana, Ikianja, et Ankeniheny ont commencé à restaurer des canaux, longs de 2 000 m, destinés à irriguer 500 ha de rizières situées à 3 km du centre-ville. Les travaux se poursuivent jusqu’au samedi 2 décembre.

De même, des personnes issues des fokontany Mangatany, Manankasina, Andranomena et Antanibe réhabiliteront, à partir de ce jour et jusqu’à samedi, 2 000 m de canaux afin de permettre à un millier de familles d’exploiter 210 autres hectares de rizières.

Au total, cette opération Himo réhabilitera 710 hectares de rizières.

Recueillis par Prosper Rako