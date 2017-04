On ne sait plus si les incendies de quartier qui se déclarent sont dûs à une imprudence ou à autre chose. En tout cas, ils engendrent des sinistrés sans-abri.

Les incendies se succèdent, ces derniers temps à Mahajanga. Après les habitations près du CSI de Mahabibo, une cinquantaine de maisons ont été dévorées par le feu, hier, dans le fokontany d’Aranta, secteur II.

L’incendie est parti d’une maison vers 7h 30, et s’est propagé aux habitantions voisines, toute en « satrana » ou en chaume, donc très inflammables. Une fois de plus, les pompiers ne sont pas arrivés à temps, ce qui a accru les dégâts, d’après les témoins.

« Les victimes s’étaient affolés et n’ont pas eu la présence d’esprit d’appeler les sapeurs-pompiers. J’ai eu très peur mais finalement j’ai formé le numéro des soldats du feu. Ils sont arrivés en retard », a témoigné une jeune fille.

Mais ce qui a le plus retardé les pompiers était leur difficulté à accéder les lieux. La servitude de passage est trop étroite et le camion-citerne a eu beaucoup de mal à atteindre les maisons qui étaient en train de s’embraser.

« Notre maison n’aurait pas été calcinée si les sauveteurs étaient arrivés à temps, car on était éloigné du point de feu », s’est insurgée une mère de famille, très en colère.

Profiteurs

Une petite fille, enfermée dans sa maison par sa mère qui était partie au marché, a été sauvée in extremis par sa voisine, une personne âgée.

« J’ai entendu des cris et des pleurs d’une petite fille qui pleurait. J’ai alors ouvert la porte », a raconté la vieille dame.

L’origine du feu reste inconnue, comme d’habitude. Personne ne peut expliquer la cause, certains ont affirmé n’avoir pas pu préparer leur petit-déjeuner. Ils ont juste acheté du sirop et pain, ce matin-là. Heureusement, il n’y a eu ni mort ni blessé à déplorer. Mais, les dégâts matériels se chiffrent à des dizaines de millions d’ariary.

Dans ce genre de sinistre, des malfaiteurs profitent pour voler les sacs de riz des victimes, des postes de télévision ainsi que d’autres objets de valeur. Plusieurs centaines de badauds étaient venus sur place pour apprécier « le spectacle ». En tout cas, une enquête est ouverte.

Vero Andrianarisoa