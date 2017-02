Plusieurs conventions ont été signées, hier, à Anosy. Le MEN a accepté de faciliter la pratique des stages d’imprégnation, d’observation et de responsabilité des étudiants de l’Ecole Normale supérieure, au sein des collèges et des lycées publics. Ces derniers rencontreraient des difficultés à trouver des stages, auparavant.

Le MEN va s’initier également, à la prévention et la réduction des apatrides à Madagascar. Avec le « Focus Development Association », et le Lions Club Ilo, plus de

10 000 bandes dessinées portant sur la non-discrimination, vont être distribuées dans tout Madagascar, afin de « sensibiliser les enfants sur l’existence des individus sans statut ». Maika Maha­zaka Fandresena, du Focus Developement Association souligne que depuis peu,

la loi malagasy a accordé à la mère malagasy, le droit de transmission de sa nationalité à son enfant, au même titre que le père, si l’ancienne loi, celle de 1960, l’a interdit.

Par ailleurs, un système de conscientisation et de sensibilisation des jeunes en milieu scolaire et ceux déscolarisés sur les comportements sains pour prévenir le Vih/Sida sera, également, mis en place.

Miangaly Ralitera