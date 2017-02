Le projet Soutien au cycle électoral est mis en route. Par rapport aux élections de sortie de crise, la communauté internationale devrait réduire son appui financier.

Douze millions de dollars. Selon ce qui a été dit, hier, au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à Alarobia, tel serait le montant de l’appui financier prévu être versé dans le « basket fund » du projet de Soutien au cycle électoral à Madagascar (SACEM).

Par rapport aux élections de sortie de crise, avec un peu plus de 30 millions de dollars collectés dans le « basket fund » du Programme d’appui au cycle électoral à Madagascar (PACEM), ancêtre du SACEM, la somme annoncée, hier, est réduite à plus de la moitié. À l’instar du programme soutenant les élections de fin de Tran­sition, le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) sera l’interface internationale du SACEM.

En marge de la signature de l’accord entre l’État et la communauté internationale, représentée par le PNUD sur le projet de soutien, hier, Violette Kakyomya, représentante résidente de l’entité onusienne, a expliqué : « La somme collectée dans le « basket fund » a été réduite, car plusieurs matériels nécessaires aux votes ont déjà été achetés durant les élections de sortie de crise et disponibles au pays ».

Dans son allocution d’ouverture de la cérémonie d’hier, la diplomate onusienne a déclaré que le SACEM « censé encadrer et piloter l’assistance électorale, vise à mettre sur pied un mécanisme de mutualisation des moyens autour de cinq grandes composantes du projet, qui sont l’appui à la fiabilisation et la crédibilisation des listes électorales, à la réforme du cadre légal, à la communication, l’éducation civique et électorale, aux opérations électorales et à l’assistance technique ».

Charge

Au regard des axes d’action du projet de Soutien au cycle électoral, ce sera à l’État de prendre en charge le reste du budget nécessaire au « cycle électoral », allant jusqu’en 2018. Les représentants étatiques présents à la cérémonie d’hier n’ont pipé mot sur la part de l’État dans le financement des prochaines élections. « (…) le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour apporter en temps opportun son concours pour la mise en œuvre du processus électoral », a affirmé Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, à Alarobia hier.

Pour les élections de fin de Transition, le budget annoncé oscillait entre 60 et 70 millions de dollars. Une somme prévue pour l’organisation des élections présidentielles, législatives et communales. Il a donc fallu que l’État débourse au moins une trentaine de millions de dollars. Certaines voix indiquent qu’il est peu probable que le « cycle électoral », prévu se tenir courant 2018, soit aussi coûteux que les scrutins de sortie de crise. La charge de l’État devrait ainsi être réduite.

Pour le vote de 2018, l’objectif est cependant d’avoir au moins dix millions d’élec­teurs inscrits sur la liste électorale. Une augmentation de près de deux millions de votants de plus qu’en 2013. Outre la présidentielle notamment, les réactions d’hier indiquent que « le cycle électoral » prend en compte, par ailleurs, les régionales et les provinciales. Des élections annoncées pour cette année, mais qui sont systématiquement éludées par les responsables étatiques en particulier.

« Ici, il n’est pas question de telle ou telle élection, mais de l’organisation de toutes les élections prévues », a répliqué le Premier ministre à la presse, hier. « Comme le calendrier des régionales et des provinciales n’est pas encore défini, nous ne pouvons pas anticiper. Nous verrons les aménagements à faire dans le cadre de la SACEM, lorsque ce sera le cas », a, quant à elle, indiqué la représentante résidente du PNUD.

Garry Fabrice Ranaivoson