Les habitants du quartier d’Analamahitsy Androhibe sont les nouvelles victimes de la coupure d’eau. L’approvisionnement en eau a été coupé, sans préavis pour les clients de la société de production et de distribution d’électricité et d’eau (JIRAMA) de ce quartier, hier. «L’eau du robinet a commencé à sécher vers 10 heures du matin. La coupure persiste jusqu’à présent. Heureu-sement qu’il restait un peu de nos réserves pour la préparation des repas », rapporte Faniah Rafaramalala, une habitante du quartier.

Au sein de la Jirama, on refuse d’admettre que le tarissement d’eau, en cette période d’hiver, complique la distribution et la production d’eau. On ne parle que de problèmes techniques comme explication à ces récurrentes coupures d’eau. « Il s’agit d’une légère panne technique. Ces gens exagèrent, le surpresseur n’a cessé de fonctionner que vers 17 heures à Anala-mahitsy Androhibe. Le problème devrait être résolu à cette heure-ci» avance un responsable, dans la soirée.

Du côté d’Ankadifotsy, Antanimena ou Anosivavaka, de l’eau sort du robinet, après la coupure de toute la journée, de samedi. A Ambato-maro, Soamanan-drariny, Ambohimangakely, la coupure persiste, après une panne technique annoncée le 7 août.

