Sans tambour, ni fanfare. Heritiana Randriamana­tahina, le champion africain en entrepreneuriat est rentré discrètement au pays, hier. Alors que sa victoire a fait le tour de la toile hier, créant un grand buzz sur les réseaux, ce jeune entrepreneur de 22 ans a choisi le taxibe desservant Ivato et Antananarivo pour rejoindre son foyer, à l’image de son caractère humble et modeste.

« Je suis ravi de cette victoire. Maintenant, tous les regards se tournent vers notre pays. Je ferai le nécessaire avec le fonds que je viens d’obtenir pour regrouper les paysans malgaches et faire rayonner dans le monde entier les produits “Made in Madagascar”. Ceci commence par le développement de l’unité de transformation de Fiombo­nana », a-t-il réagi hier.

Il a remporté mardi le grand prix du concours Anzisha Price 2016 avec un chèque de 25 000 dollars à la clé. À cela s’ajoute un autre chèque de 7 500 dollars déjà acquis par les finalistes de ce concours.

Au cours de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à Melrose Arch The Venue à Johannesburg, ce jeune orphelin qui a été contraint d’abandonner les bancs de l’école en classe de sixième, ne s’est pas rendu compte qu’il était le « winner » à l’annonce du présentateur avant que Andry Ravolon­jatovo, son interprète au cours de ce voyage en terre sud-africaine ne lui chuchote que « Ialahy no voalohany » (tu es le premier).

Lova Rafidiarisoa