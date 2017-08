La dixième édition du Festival Lampogno s’annonce festive. Carnavals, danses tropicales, musiques, spectacles traditionnels sont à l’honneur de ce festival original.

Un festival original qui a su se faire un nom au fil des années. Le Festival Lampogno qui est devenu une manifestation incontournable pour les Tsimihety ainsi que pour les vacanciers et touristes s’apprête à souffler sa dixième bougie, du 24 au 27 août à Antsohihy, dans la région de Sofia. Il est organisé par l’Association Lampogno Madagascar (ALM), fondé par le chanteur Jean Rigo Randriamaniraka.

Ce festival invite la population des lieux et de tous les autres à la rencontre et à la découverte de la culture Tsimihety. « Le festival a été mis sur pied afin de promouvoir le patrimoine culturel du terroir, le tourisme et surtout la musique bahoejy, un style typique du nord de la Grande Ile. Le festival a également l’ambition de promouvoir le tourisme culturel et d’en faire profiter la population, à

l’épanouissement culturel, social et économique de la région », explique Jean Rigo Randriamaniraka, l’organisateur.

Ce dixième anniversaire est pour l’organisateur l’occasion de reprendre ses succès en invitant artistes et compagnies qui ont fait les belles du festival. Si l’année dernière, le zoom a été mis sur le « Fangalam-baiavy et valizy mena», cette année, les organisateurs ont décidé de mettre en lumière le «Tambirô». Il s’agit d’une culture menée avec les habitants, signifiant entraide, à base de prestations, une coutume nordiste permettant à un individu ou à une famille de faire appel à la population environnante pour venir en aide. Un zébu est offert pour un déjeuner champêtre.

Une affiche alléchante

Au fil des années, le festival a évolué. La musique s’est plus variée, touchant un plus grand public, le nombre de visiteurs a gonflé. Ayant été organisé en pleine période de détente, le record de participation était atteint l’année dernière, avec près de quinze mille personnes. Ainsi, tous ceux qui, durant ces quatre jours, danseront ainsi au rythme du « baoejy », de « l’antosy » ou encore du « salegy ».

En effet, de grandes vedettes, pour la plupart, natives de la région seront de la partie. Tianjama, Daddy Love, Vaiavy Chila, ou encore Sisca mais également Jean Rigo se relayeront pendant les quatre jours du festival. Des artistes locaux comme René Korodô, Janga Ratah ou encore Bram’s seront, eux aussi, à l’affiche. Outre les concerts, grand carnaval, conférence-débat, feux d’artifices et démonstration de sports populaires, tel que « le moraingy », seront également au menu.

Sitraka Rakotobe