La Caisse nationale de prévoyance sociale souffle (CNaPS), cette année, ses soixante bougies. Un anniversaire qui sera marqué par plusieurs événements sportifs et culturels tout au long de l’année.

Les festivités ont déjà démarré à Mahajanga et Toamasina. Maintenant le cap vers Antsiranana où la CNaPS donnera rendez-vous à tous les amateurs de course antsiranais, ce samedi 24. Certes, cette mutuelle est fort connue sur le plan sportif par le football, mais cette fois, elle choisit l’athlétisme avec la « Course pour la solidarité et la fraternité » dans le cadre de la célébration de son 60e anniversaire.

Environ 500 coureurs seront attendus à cette manifestation pédestre, placée sous le haut patronage de la Fédération malgache d’athlétisme, et la ligue régionale d’athlétisme de la Diana. Cette compétition se déroulera dans la capitale du Nord avec trois catégories de course, à savoir celle individuelle, celle réservée aux personnes en situation de handicap, et un relais de 5 km par équipe de dix coureurs. La participation est ouverte à tous, hommes, femmes et enfants, non licenciés. Pour les jeunes participants âgés de 13 à 18 ans, une autorisation parentale et un certificat médical sont exigés à l’inscription.

Le départ sera donné devant le siège de la CNaPS samedi prochain à 8h. Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Outre les détails concernant le programme de ladite course, les responsables ont tenu à apporter plus d’explications sur les missions de la CNaPS, hier lors d’une conférence de presse.

« Outre la célébration de ses soixante ans, la CNaPS organise cette course de solidarité et de fraternité pour montrer à tout le monde que la sécurité sociale est une affaire de tous », a expliqué Joslina Tsaboto, coordonnateur national des délégations régionales et antennes de la Caisse, en présence des

partenaires.

Raheriniaina