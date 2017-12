Ces deux derniers mois, les passants et tous ceux qui ont des affaires judiciaires à régler, ont constaté que les vieux bâtiments historiques qui abritent le Tribunal de première instance (TPI) d’Antsiranana ont changé de look. L’initiative émane du nouveau président installé officiellement vendredi. Depuis juillet, Robert Randria­mamonjy y a assuré l’intérim jusqu’à sa nomination définitive.

À l’extérieur, la Cour a reçu un grand toilettage, des allées sont réapparues après débroussaillages, des fleurs sont replantées, des platebandes protégées par des grilles métalliques sont cultivées… Un drapeau neuf de grande taille est installé sur le toit, pour remplacer celui qui était de petites dimensions et déchiré. Depuis des années, des marchands et des détritus ont squatté les façades, actuellement, leurs anciens emplacements sont transformés en jardins bien entretenus. À l’intérieur, la salle d’audience est aménagée et décorée si elle était dans un état déplorable auparavant.

Lors d’une cérémonie tenue dans la salle d’audience du TPI, le procureur général près la Cour d’appel d’Antsiranana, Christiano Ravoahangy a affirmé que l’expérience du nouveau président donnera un nouveau souffle à sa juridiction. « Il a déjà réalisé beaucoup de choses alors qu’il n’était qu’intérimaire. Maintenant, nous espérons qu’il donnera le meilleur de lui-même pour l’améliorer et l’assainir », ajoute-t-il.

Tous les intervenants qui se sont succédé, ont déclaré qu’ils étaient conscients de l’ampleur de la mission qui est confiée au nouveau président du TPI d’Antsiranana. Ils ont mis l’accent sur l’importance d’adopter une nouvelle approche en matière de gestion administrative, de renforcer les liens professionnels au sein du tribunal et de s’ouvrir sur les différents intervenants dans le domaine de la justice afin d’optimiser le rendement de cette juridiction et de consolider la confiance du citoyen en la justice.

Quant au nouveau promu, l’occasion lui a permis de présenter, de manière succincte, ses différentes priorités avec les moyens mis à sa disposition. L’ancien président du tribunal de Nosy Be a également promis une justice au

service de la population.

Raheriniaina