Le Président Hery Rajaonarimampianina, accompagné du Premier Ministre Olivier Mahafaly et quelques membres de son gouvernement, ainsi que les autorités locales, ont effectué deux inaugurations dans la capitale de la Région Diana, aujourd’hui 28 avril 2017.

Le quartier Morafeno était le premier rendez-vous de l’après-midi. Des habitants curieux étaient venus au croisement Y. Après un bref discours sur l’importance de cette infrastructure routière, le Président Hery Rajaonarimampianina a coupé le ruban d’inauguration des cinq kilomètres de route englobant trois axes reliant le croisement « Y » au séminaire Paul VI, du quartier Scama à l’usine Star d’Ambalavola et le boulevard Sylvain Roux. Le financement est du projet PIC Pôles Intégrés de Croissance (PIC2), financé par la Banque Mondiale et le Gouverne­ment malgache.

« Le défi a été surpassé pour ce projet. Ce n’est pas le seul. D’autres projets de réhabilitation de routes vont suivre », a promis le Président dans son discours.

La prochaine inauguration a été faite à l’Hôpital militaire d’Antsiranana. Sous l’égide du ministre de la défense nationale, Beni Xavier Rasolofonirina, un complexe mère-enfant a été construit. Mesurant 340m², le complexe possède dix chambres communes, deux salles privées, une salle d’opération et une salle d’attente …

Va pour la Zes

Le ministre a profité de l’occasion pour expliquer l’attribution de ce complexe inclusivement pour toute la population. Il s’est également annoncé à l’assistance que la célébration des

56 ans d’indépendance ne devrait plus être une année de discours non productif, mais demande une réalisation concrète et palpable.

« La réalisation de ce complexe prouve que les forces armées se soucient aussi d’autres domaines que la sécurité », a déclaré le ministre.

Après ces inaugurations, le président de la République a été attendu devant la mairie d’Antsiranana où il a annoncé la réhabilitation de la RN6 reliant Ambanja à la capitale du Nord, travaux financés par l’Union Européenne, et des constructions des routes provinciales dans le district d’Antsira­nana-II. En outre, il a promis d’améliorer le réseau de distribution de l’eau avec le projet PIC2, financé par la Banque Mondiale.

Cerise sur le gâteau, le chef de l’État a donné son aval sur la mise en place de ZES ou Zone Econo­mique Spéciale pour faire développer la région. Il a parlé du projet d’Andrakaka qui pourrait accueillir des avions de grande portance comme le Airbus 737-800. Il a même avancé que des bailleurs de fonds sont déjà prêts à y investir.

Pour conclure le séjour de Hery Rajaonarimam­pianina dans la terre Antsirananaise, il a répondu aux questions des journalistes dans la salle de réunion du Grand Hôtel. Pendant cette conférence de presse, le Président a mis un accent particulier sur le partenariat sans exclusivité et sans exclusion « Nous sommes souverains et libres de travailler avec qui ce soit, quel que soit son origine ou sa provenance», a-t-il martelé.

Le choix d’Antsiranana n’est pas fortuite pour la tenue de ce dialogue politique car elle est importante dans la prise de décision, le peuple malgache a actuellement besoin d’un développement rapide ayant un impact positif sur sa vie quotidienne. Selon le Président, il n’est plus question de dispute et de critique mais à l’action.

La question de la mise en place du Haute Cours de Justice a été brièvement effleurée par le président qui parle de faille venant de ceux qui ont critiqué son effectivité.

Raheriniaina