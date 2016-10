La zone 442 de la région 44 du district 403B2 du Lions club, a dernièrement organisé sa première Commission consultative du Gouverneur de district dans la capitale du Nord. La rencontre qui s’est tenue au restaurant Le Venilla, a vu la participation des présidents et des secrétaires des quatre clubs qui composent la zone, à savoir Vohémar, Sambava, Diégo et Antalaha.

La commission a duré trois heures et au terme d’un après-midi de travail, la CCGD, a permis aux quatre clubs de présenter chacun son rapport d’activités du premier trimestre. C’était aussi une réunion d’échanges et de formation sous la direction du dynamique président de zone, Frédéric Lopat, également actuel président du club de Sambava.

Après s’être présenté officiellement, il a déclaré en substance : « D’après les rapports présentés, le bilan est positif dans la majorité des cas, nos objectifs étant de réaliser des œuvres sociales en faveur des démunis. » Il explique également que la commission s’efforce de s’aligner au programme du gouverneur du district 403B, qui consiste à augmenter l’effectif des Lions.

En dehors du service humanitaire, les Lions nouent, en effet, des liens d’amitié et cultivent les qualités de chef de file. C’est pour cela qu’il a invité les officiels et les membres à plus d’abnégation dans leur vie associative durant la soirée qui a rassemblé Leos, Lionnes et Lions ainsi que leurs époux(es) respectifs(ves). Le Lion Soibradine a reçu du Past président de la région 44, le Lion Zakir, la récompense du Centenaire par le Board. Comme il est de tradition, le président Mickael du club de Diégo et le président de Zone se sont échangés leur fanion.

Raheriniaina