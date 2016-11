La CENI change de système de traitement des données électorales. Le nouveau, Oracle, se veut plus fiable, plus performant et bien sécurisé.

Prévenir les fraudes électorales. « La CENI avance dans le cadre du changement de l’amélioration de son orientation pour assurer des élections crédibles et démocratiques, suivant la vision stratégique choisie par son bureau permanent » , a spécifié Hery Rakotomanana, président de la Commission électorale nationale indépendante, hier, à l’Hôtel de la Poste d’Antsiranana, lors de l’ouverture d’une formation dispensée aux chefs CID et CIR (Centres informatiques du district et régional), issus des régions Sava et Diana.

Selon les explications, cette formation de deux jours, encadrée par un expert international et des techniciens de la CENI-siège, s’inscrit dans le cadre des activités préparatoires des élections. Ces préparatifs s’articulent autour de quatre axes, à savoir l’amélioration du cadre légal, l’appui aux activités de sensibilisation, l’amélioration des outils de communication interne et externe de la CENI, et surtout l’amélioration des outils de traitement des données électorales. Ce dernier axe passe par la migration du système informatique actuel vers un nouveau système de gestion de bases de données appelé « Oracle ».

Indépendance

Selon l’expert international du PNUD, Janvier Ledoux, le système existant ne permet plus de garantir l’intégrité et le traitement efficace des données électorales. C’est la raison pour laquelle la CENI et le PNUD ont envisagé ensemble ce choix.

« C’est un système robuste, fiable, plus performant, bien sécurisé et reconnu internationalement pour garantir la fiabilité des données électorales », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, l’occasion a permis au président de la CENI d’encourager les participants à faire des efforts pour assimiler le nouveau système, car celui-ci fait sûrement partie des piliers de la gestion des élections à Madagascar, surtout au niveau du traitement des fichiers électoraux et du traitement des résultats.

« Nous jouons un rôle important dans l’organisation des élections pour que l’alternance démocratique soit effective à Madagascar », a lancé Hery Rakotomanana, qui a apparemment voulu réclamer l’indépendance totale de la CENI.

Raheriniaina