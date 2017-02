La première maison digitale destinée aux femmes en situation de vulnérabilité d’Antsiranana a été inaugurée à Antanamitarana.

Depuis le début de cette semaine, la première maison digitale déployée par la Fondation Orange a ouvert ses portes dans la capitale du Nord, plus précisément dans la commune rurale d’Antanamitarana, située à 11km de la ville. Il s’agit du début d’un projet visant à accompagner les femmes en difficulté dans l’utilisation du numérique, que ce soit pour leur insertion professionnelle ou leur vie quotidienne. Cette maison digitale est implantée dans le bâtiment de l’Association des Communes de Pôle Urbain d’Antsiranana.

Dotée de kits de formation, elle va accueillir, dès son ouverture, des femmes regroupées au sein d’associations pour une formation au numérique et par le numérique. Une cérémonie a été organisée en guise d’inauguration de cette infrastructure, suivie de la remise d’un important lot de matériels informatiques fournis par Orange Solidarité Madagascar, incluant deux serveurs Raspberry contenant une bibliothèque de contenus de formation, 10 tablettes, un projecteur, cinq ordinateurs portables, une imprimante…

Indépendance

Les bénéficiaires du service n’ont pas caché leur émotion à la réception de leur « maison digitale ». « Ce programme encourage notre indépendance économique en favorisant notre insertion professionnelle et en développant nos activités génératrices de revenus à travers la maîtrise des nouvelles technologies de l’information», a indiqué une mère de famille membre de l’association féminine locale dénommée Fiveo.

L’initiative émane du club de service Jeune chambre internationale, organisation locale membre d’Antsiranana, quand la Fondation Orange a lancé un appel à projets permettant de mettre sur les rails ce programme.

Raheriniaina