Samedi, Français et Malgaches se sont donné rendez-vous pour commémorer l’Armistice de 1918 et rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour la France.

Comme chaque année, les Français d’Antsiranana n’ont pas manqué de commémorer l’Armistice qui a mis fin à la première Guerre mondiale et qui fêtera son centenaire l’année prochaine. Dans la matinée de samedi, Français et Malgaches ainsi que des associations d’anciens combattants ont été réunis à Antsiranana, devant le Monument aux morts du cimetière militaire français à Tanambao, car la Grande Guerre a été l’une des plus meurtrières de l’histoire des hommes. Un terrible conflit qui, en quatre ans, de 1914 à 1918, mobilisera et engagera plus de 65 millions de personnes et fera plus de 10 millions de morts.

Car la barbarie de ce conflit a touché la quasi-totalité de notre planisphère. C’est pourquoi, ensemble, ils ont naturellement accompli leur devoir de mémoire pour rappeler cette période particulièrement sombre de l’histoire des hommes et pour contribuer à conserver, à entretenir le souvenir et la mémoire de tous ces frères d’armes disparus.

« Aujourd’hui, plus aucun survivant de ce conflit ne peut témoigner de l’idéal qui animait ces hommes, de la dureté et de la violence des combats pendant ces quatre longues et dures années, déclare Daniel Lozes.

Abnégation

Aussi le devoir de mémoire nous amène régulièrement à nous interroger sur ce qui a permis à nos soldats de tenir, de faire preuve d’un courage et d’une abnégation sans pareille », dit-il, rendant hommage à ces nombreux héros anonymes.

Le consul honoraire de France, accompagné du secrétaire général de la préfecture d’Antsiranana et des deux commandants de la région militaire et de la circonscription régionale de la gendarmerie, a déposé des gerbes devant le monument. Outre les remerciements adressés aux élèves du Collège Français qui ont entonné les deux hymnes nationaux de nos deux pays et aux représentants des anciens combattants pour leur implication dans l’entretien des cimetières militaires, Daniel Lozes a saisi l’occasion pour rappeler la valeur des 41 000 soldats malgaches qui ont soutenu leurs pairs français dans les efforts, les difficultés et les souffrances de la guerre. « Beaucoup d’entre eux ont donné leur sang et leur vie à la France. Fauchés par le feu ennemi, plus d’un quart d’entre eux, 11 000, ne revinrent pas à Madagascar », ajoute-t-il, en citant le 12e bataillon.

Raheriniaina