Le Virgino Fasan a fait une escale technique de quatre jours au port. Il y a aussi effectué un exercice militaire avec la marine malgache et a fait un don à un orphelinat.

Il s’agit d’une frégate ultra moderne de la classe FREMM, ou Frégate européenne multi-missions. Long de 144 mètres pour une

largeur de 19.7 mètres, le bâtiment, qui affiche un déplacement de 6 700 tonnes en charge, est armé par cent quatre-vingt marins et peut atteindre la vitesse de 27 nœuds. La FREMM assume maintenant le rôle de Flagship, porte-drapeau de la mission de l’Union européenne « EUNAVFOR Atalanta », qui opère dans une zone située entre la mer Rouge, le golfe d’Aden et une partie de l’océan Indien, ce, afin d’assurer la présence, la surveillance et la police en haute mer visant à lutter contre la piraterie.

Comme l’Italie assume actuellement le commandement de cette opération européenne anti-piraterie, le Virginio Fasan embarque à son bord l’amiral de marine nationale italienne Fabio Gregori qui remplace l’amiral Rafael Fernández-Muñoz-Rojas Pintado de la marine espagnole.

Action sociale

L’amiral Fabio Gregori a effectué une visite de courtoisie auprès des autorités malgaches. À l’occasion, lui et le commandant du bateau les ont également invités à bord pour une visite du navire et pour un repas convivial.

Le commandant de l’UNAVFOR Atalanta a affirmé que c’est une escale destinée au repos des marins, en mer depuis plusieurs mois, mais c’est encore une très bonne occasion d’affirmer les liens d’amitiés entre l’Italie, l’Europe et Madagascar, ainsi que l’opportunité de rencontrer les homologues de la marine malgache.

« Cette escale a été caractérisée par un exercice militaire avec les marins malgaches pendant deux jours » a-t-il expliqué, tout en soulignant que la vigilance est toujours de mise-même si les agissements des pirates sont en baisse.

Outre le côté militaire, les marins du Virgino Fasan ont profité de leur passage dans la capitale du Nord pour visiter l’orphelinat de Sœur Jeanine Couve, situé au quartier Grand Pavois. Le Foyer Nazareth et Sainte Famille constitue un lieu sûr pour de nombreux enfants, actuellment au nombre de vingt cinq. Lors de ce passage, ils ont échangé des sourires avec eux et ont apporté de la nourriture d’une valeur de 1 500 euros. Ils ont aussi passé le midi en compagnie des enfants à bord du navire.

Raheriniaina