Le centre hospitalier universitaire s’agrandit. Le Japon finance la construction d’un nouveau bâtiment dont les travaux dureront quatre mois.

Deux rassemblements se sont déroulés, en fin de semaine, dans l’enceinte du Centre hospitalier universitaire de Place Kabary à Antsiranana. Le premier s’est tenu devant la salle de triage où une partie de personnel hospitalier a joué au domino montrant aux passants et aux patients qu’ils sont en grève pour demander le départ du directeur de l’hôpital. Le Professeur ne se comporte pas bien et nous avons constaté la mauvaise gestion du CHU », explique Julien Rakotoarisoa, gréviste et non moins directeur administratif et financier de l’établissement tout en soulignant qu’ils sont en grève depuis le mois de décembre. Apparemment, une autre minorité du personnel hospitalier a assuré le service minimum.

En outre, la tension est montée d’un cran car les manifestants ont clouté le bureau du Pr Herinirina Andriamanana Rakotoarisoa, directeur du CHU. Ils ont aussi dégonflé les roues de sa voiture 4L.

Quant au deuxième regroupement tenu à l’entrée de l’hôpital, il a vu la présence des autorités locales, d’une autre partie du personnel et de quelques personnes issues de la grande famille de la Santé. Ils étaient là pour la pose de la première pierre d’un nouveau bâtiment qui permettra d’offrir de meilleurs soins et des services médicaux adéquats à la population locale. C’est une grande première dans les annales de l’histoire de cet hôpital créé en 1901. Sa construction se fait sur financement non remboursable du gouvernement japonais, pour un montant de 228 millions ariary. Les travaux sont confiés à l’entreprise Ny Avo et s’achèveront le 13 mai, soit dans un délai de quatre mois.

Méthode saine

Ce pavillon accueillera dans ses murs des salles de consultation, de neuropsychiatrie, d’ophtalmologie, d’oto-rhino-laryngologie (ORL), de rééducation et un laboratoire.

Lors de cette cérémonie, le directeur du CHU n’a pas caché sa détermination à redorer le blason de cet établissement historique d’Antsiranana. Et ce, malgré la grève menée pour exiger son départ. « Si nous voulons avancer, il faut mettre en place une méthode de travail saine et efficace que tout le monde doit appliquer, même moi», indique le Pr Herinirina Andriamanana Rakotoarisoa, dans son bref discours. Interrogé sur les revendications des grévistes, il a répondu qu’ils ont le droit de le faire, mais ils doivent aussi respecter les droits des autres membres du personnel qui n’adhèrent pas à leur cause, et surtout ne pas agir en vandales.

En sa qualité de parent, Jafimanjo, le directeur de l’Administration générale du territoire de la région Diana, a encouragé les deux parties à trouver un terrain d’entente et ne penser qu’aux besoins des patients et des populations.

Raheriniaina