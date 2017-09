Dans la Diana, la capitale du Nord n’a pas encore son festival : on peut citer le Donia de Nosy Be et le Sôrogno d’Ambanja. Mais la lacune est maintenant comblée.

Cette fois, la commune urbaine d’Antsiranana et ses employés, qui se regroupent au sein d’une association, ont pris le taureau par les cornes pour redorer le blason de la cité, réputée pour un melting-pot unique quant à la diversité de sa population. Pour ce faire, un festival dénommé « Sômatsika » a vu le jour, à leur initiative. Le coup d’envoi de cette manifestation culturelle aura lieu demain au stade municipal et elle durera jusqu’au dimanche 1er octobre.

Une chose est sûre, Antsiranana est enclavée côté activité culturelle à cause de l’éloignement et de la difficulté du déplacement des artistes, sans parler du manque d’initiateurs ou d’investisseurs. C’est très onéreux d’y organiser un spectacle. Ce festival constitue donc un défi à relever pour les acteurs des secteurs public et privé, de la société civile et de la population toute entière, lesquels contribueront ensemble au développement de la ville.

« Par ailleurs, l’image de la ville, parfois mise à mal par les faits divers, en matière d’insécurité s’améliorera progressivement », a expliqué le responsable.

Valorisation

Pour la première édition de Sômatsika, les manifestations sont axées sur la valorisation de la culture traditionnelle notamment antakarana et anjoaty. Le thème porte sur le « Fomban-drazako, kolotsaiko, hindesiko hampandroso ny tanànako ». Des danses et des chansons traditionnelles, des kabary, des séances de débats sur la culture locale seront au programme. Des concours de kabary, des échanges culturels entre les dix-huit ethnies seront à l’affiche.

« Ce grand événement boostera, d’une part, les différents secteurs, en faisant appel au dynamisme et à la créativité des acteurs économiques et socio-culturels, et relancera, d’autre part, la demande pour la destination Diego », a mentionné le maire Jean Luc Desiré Djaovojozara.

Des artistes de renom participeront à Sômatsika. Citons entre autres Jaojoby, D’Alvis, Serge Oxy, Janga Rata, Tarika Sambirano, Lelahy Theo, Rycia, Tence Mena, Babaique…

Raheriniaina