Une intoxication à la viande de tortue a coûté la vie à deux nourrissons et six enfants à Mahavanona Antsiranana. Les familles des victimes fuient les autorités.

Une atmos­phère funeste plane sur Mahavanona Antsiranana. Frappés d’intoxication alimentaire, huit bébés et enfants ont succombé dans le village d’Ambavarano mardi et mercredi. Une consommation de viande de tortue marine est à l’origine de cette hécatombe. Le mets impropre à la consommation a été préparé au foyer d’une mère de famille qui l’aurait servi, par mégarde, à des personnes de son entourage.

Deux des victimes sont des nourrissons qui ont à peine huit et neuf mois. Les informations communiquées par l’Organe Mixte de Conception (OMC) du district d’Antsiranana II révèlent que leur décès est survenu après allaitement. Les mères de deux défunts bébés ayant consommé la viande empoisonnée, la virulente toxine contenue dans celle-ci a contaminé le lait maternel et l’issue a été fatale.

Les six autres enfants morts intoxiqués sont, pour leur part, âgés entre un et quatre ans. Leur jeune système immunitaire n’a pas résisté à l’intoxication. Des adolescents et adultes dont le système de défense est plus évolué ont, quant à eux, survécu à la toxine et sont actuellement hors de danger.

Sensibilisation

Des représentants de l’OMC se sont dépêchés sur place, vendredi, avec la gendarmerie, pour mener des activités de sensibilisation et faire le suivi de l’état de santé des rescapés. Mis au parfum de leur arrivée, la quasi-totalité des villageois ont déserté les lieux. Ils ont, dans la foulée, jeté le reste de viande de tortue en question, rendant ainsi impossibles certaines analyses. Trois missionnaires sont restés dans le village endeuillé pour porter assistance aux personnes souffrantes. Celles qui sont restées dans le village, à l’arrivée des autorités, ont été, évacuées au centre

hospitalier d’Antsiranana.

Des algues marines hautement toxiques, qui abondent dans les fonds en saison chaude, sont à l’origine de ce phénomène quasi cyclique selon les explications apportées. Certaines espèces d’animaux marins comme les sardines, les

tortues marines et même de gros poissons s’en nourrissent. Certaines variétés sont, néanmoins, comestibles après

éviscération mais cela n’en demeure pas moins dangereux si on ne sait pas comment s’y prendre.

Andry Manase