L’émotion a envahi la grande salle de l’Hôtel de la poste, samedi dernier, lors de la cérémonie de lancement de la deuxième vague de formations professionnelles BIT-CFTPS en faveur des enfants et des jeunes délinquants, les « Foroches ». Accompagnés de leurs parents, ils étaient déjà au nombre de vingt-cinq issus de différents quartiers d’Antsiranana à s’inscrire volontairement, prêts à changer leur comportement.

Financé par le Bureau international du travail (BIT), ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de promotion de l’emploi de la Diana et du plan d’action visant à éliminer le phénomène de délinquance infantile et juvénile dans la ville d’Antsiranana, afin d’y rétablir la paix sociale effective et durable.

Des actions de formation et d’appui à l’insertion professionnelle de cent enfants et jeunes vulnérables seront entreprises au cours du dernier trimestre par le Centre de Formation Technique et Professionnelle de la Secren (CFTPS), un établissement doté d’infrastructures appropriées pour cela. Ce centre est aussi la seule structure de formation de la région, équipée pour dispenser des sessions dans les domaines techniques tels que le froid, la chaudronnerie tuyauterie, la chaudronnerie tôlerie, le moteur thermique à combustion interne, l’électromécanique, la maçonnerie, la menuiserie bois.

« Nous sommes convaincus que ni la prison ni la sanction ne sont des solutions, et que les jeunes délinquants ne sont pas des dividendes », a martelé Christian Ntsay, directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail pour les Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice et les Seychelles, lors de son intervention.

Outre la formation technique, il y aura aussi des volets sur le civisme et la citoyenneté en vue d’améliorer la prise de conscience de ces jeunes.

Raheriniaina