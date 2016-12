Les prix des marchandises sur les marchés d’Antsiranana connaissent une hausse considérable. Cela concerne particulièrement les produits de première nécessité (PPN).

La flambée des prix des produits de première nécessité affecte les ménages antsiranais, ces trois derniers mois. D’une part, elle serait la conséquence de la hausse du prix de la vanille dans la région Sava, où nombreux commerçants ont amassé le maximum de produits pour y faire de bonnes affaires. D’autre part, le problème d’approvisionnement est souvent soulevé par les importateurs de produits comme étant la cause. De leur côté, les détaillants expliquent que les stocks des grossistes diminuent, conduisant à la raréfaction des produits sur le marché.

Mais pour bon nombre de consommateurs, la spéculation n’est pas à écarter, faute de traçabilité du circuit de distribution.

Récemment, on a enregistré une hausse générale de 50 à 100 ariary par « kapoaka » de riz blanc local. Chez les détaillants, le kilo de sucre se vend actuellement à 3 200 ariary, contre 2 900 ariary vers la fin octobre. À un moment, l’usine sucrière SUCOMA d’Ambilobe a suspendu la vente locale et des grossistes ont profité de cette situation pour vendre leurs stocks à 130 000 ariary le sac, au lieu de 100 000 ariary.

Mesures à prendre

Le litre de l’huile alimentaire en vrac est passé de 4 000 ariary à 4 500 ariary, tandis que le kilo de viande de bœuf est vendu à 16 000 ariary, soit une hausse de 2 000 ariary.

Même les prix du kilo des fruits comme les mangues ont augmenté. Les marchands de fruits veulent aussi se rattraper contre cette flambée. D’après les affirmations des commerçants, la flambée des prix n’a pas d’explication claire. Cette hausse est perçue depuis les fournisseurs, et il est coutumier que les prix des marchandises augmentent toutes les fins de l’année, ont souligné davantage les commerçants

Face à cette augmentation des prix des PPN, des mesures ont été prises par le ministère du Commerce et de la consommation afin d’établir ensemble une structure et une collaboration pérennes dans la protection des consommateurs des pénuries qui engendrent inévitablement la flambée des prix. Et c’était l’objet du récent déplacement du ministre Armand Tazafy dans la capitale du Nord. Il a rencontré les importateurs et les commerçants dans la grande salle du Grand Hôtel.

À l’issue de cette réunion, des agents économiques vont circuler dans des quartiers pour des suivis à la distribution. Par ailleurs, le ministre a convié les importateurs et les grossistes à collaborer avec l’État dans l’approvisionnement des régions.

Ces derniers seront recensés et l’élaboration d’une cartographie par district des productions et des besoins en matière de PPN sera entreprise.

« Nous avons besoin d’un dialogue Privé-Public, mais l’État assurera toujours son rôle de facilitateur pour les opérateurs. Il fera aussi le suivi du ravitaillement », a indiqué le ministre, tout en affirmant qu’une rétention de stock en vue de spéculation est inacceptable.

