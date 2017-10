Elles ont été sélectionnées par la fondation de l’homme d’affaires nigérian Tony Elumelu. Deux jeunes entrepreneures malgaches présentent leurs produits à Lagos.

Sans tambour ni trompette, deux jeunes entrepreneures malgaches ont quitté le sol malgache, avant-hier pour Lagos, Nigeria, où se tient le troisième forum de l’Entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu (TEF), du 12 au 14 octobre. Il s’agit d’Arlette Rahajari­jaona et d’Olivia Malalaniaina Rakotondrasoa, lauréates du concours TEF 2017.

Arlette Rahajarijaona, propriétaire de la société Arôme et Saveur, vient de lancer la gamme de produits alimentaires, dénommée M’Andasonia. Ils sont, entre autres, dérivés du fruit de baobab, tels que du nectar, de la confiture, du miel, et du concentré de pulpe. Ces produits ont déjà été présentés lors du Salon de l’Industrie de Madagascar. Nouveaux sur le marché malgache, ils ont suscité l’intérêt et l’engouement des consommateurs qui ont découvert les vertus exceptionnelles du fruit de cet arbre emblématique de la Grand île.

Quant à Olivia Malala­niaina Rakotondrasoa, c’est une jeune femme fraichement diplômée en communication et journalisme reconvertie dans la recherche scientifique. Lauréate du concours organisé par le ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé en décembre 2016, elle a créé son entreprise individuelle Moringala en exploitant les résultats de ses recherches sur la transformation du « moringa », ou « ananambo », en huile, savon de massage, ou thé en infusion.

Sésame

Elle a produit en particulier le savon de toilette dénommé « Saringa», parfumé aux huiles essentielles malgaches comme l’ylang-ylang, ainsi que l’huile jaune dorée, appelée « Otiniala», extraite des graines de moringa. En fait, le projet d’Olivia Rakotondrasoa consiste à transformer et à exploiter le « moringa », en premier lieu, en produits cosmétiques et thérapeutiques, puis dans le long terme, en d’autres produits comme les compléments alimentaires.

« Ce forum est un précieux sésame capable de nous ouvrir les portes de l’excellence. Il nous aidera aussi à tisser des relations pour le financement de nos projets et à créer un nouveau climat d’affaires en Afrique », a affirmé la propriétaire de Moringala.

Ces deux jeunes entrepreneures ont proposé leurs projets respectifs auprès de la Fondation du richissime homme d’affaires nigérian Tony Elumelu, pour le concours TEF 2017. Lors de la proclamation du résultat, en mars dernier, elles ont été les seuls Malgaches parmi les mille lauréats africains sélectionnés, sur les 93 000 dossiers provenant de 55 pays africains.

« L’invitation à ce forum générera des richesses considérables pour bâtir un continent africain florissant et autonome », a ajouté Arlette Rahajarijaona

Le gouvernement et le ministère de tutelle n’ont pas daigné s’occuper d’elles. Ces jeunes porte-fanions de la Grande île auraient raté l’occasion s’il n’y avait pas eu la contribution de l’Organisation internationale de la francophonie, de partenaires, d’amis et de la région Diana. Le gouvernement est encore, peut-être, préoccupé à juguler la flambée de peste.

Raheriniaina