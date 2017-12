Si la météo ne gâche pas les fêtes, ce sera la liesse dans la capitale du Nord. La population se prépare pour marquer la Saint-Sylvestre et le Nouvel An.

Comme dans toutes les villes, et comme il est de tradition dans la région septentrionale de l’île, les Antsiranais s’attèlent à la préparation des festivités du réveillon de la Saint Sylvestre et du Nouvel An.

À deux jours de la fête, la plupart de gens estiment qu’il est grand temps de penser à l’organisation pour passer de bonnes fêtes. Des associations ou des sociétés évènementielles prennent leur part dans ce sens. Ainsi, des banderoles sont visibles sur les rues principales de la ville annonçant des fêtes et des spectacles. Si le groupe Wawa fait le come-back à la Boîte Noire sur la rue Colbert, Zandry Ahmed animera l’ambiance au Foyer de la Secren. Tandis qu’Ankarana Annexe a mis son choix sur Les Mercenaires, un groupe demusiciens locaux connus par leur talent depuis des années. Cette fois, d’autres salles de fête et des hôtels de renom ont opté pour l’animation DJ et le défilé de mode. Ce sera le cas à l’Hôtel de la Poste, au Restaurant Le Venila, entre autres. Entre préparatifs, courses aux cadeaux et repas de famille, l’organisation du réveillon peut vite tourner au marathon.

D’après une petite enquête, quatre Antsiranais sur dix se disent stressés à l’approche de la fin d’année. La gestion du budget alloué à la fête, l’envie de faire plaisir aux enfants, aux amis, et la nécessité de composer avec les obligations familiales, font que la fin d’année est une grosse période de stress pour la majorité des gens.

Petits cadeaux

« C’est la pression sociale qui pousse toujours les gens à consentir des dépenses importantes », affirme un notable sociologue.

Sur les terres Antakarana, les fêtes de fin d’année provoquent une période de « stress de consommation » supplémentaire car beaucoup ne peuvent pas résister à cette pression sociale qui les incite à succomber à la surenchère de petits cadeaux pour le Nouvel An. Ces trois derniers jours, l’anticipation est également de mise en ce qui concerne l’achat de cadeaux

Après la fête de Noël, les rues de la capitale du Nord sont bondées de monde. Les marchés ont apparemment du mal à accueillir toute la clientèle, les centres commerciaux innovant avec de nouveaux articles sont pris d’assaut par les parents qui souhaitent égayer la fête de leurs familles respectives. Les magasins de vêtements et de chaussures organisent des horaires non-stop pour satisfaire leur clientèle en majorité des femmes qui veulent être à tout prix suivre la couleur de la tendance.

Quoi qu’il en soit, chaque année, les fêtes de fin d’année et du Nouvel An auront leurs lots de surprises.

Raheriniaina