Après avoir tenu le poste de directeur régional de la Sécurité publique du Vakinankaratra, le commissaire divisionnaire Damy Talily vient d’être nommé directeur de l’École nationale des inspecteurs et des agents de police (ENIAP) d’Antsirabe. C’est en présence du ministre de tutelle que la cérémonie de passation de commandement entre les directeurs entrant et sortant, le commissaire divisionnaire Harivelo Yves Rémi Andrianirina, a été effectuée, vendredi dernier.

Dans son discours, le nouveau directeur a montré sa reconnaissance envers son prédécesseur qui a apporté beaucoup de changements à l’ENIAP. Ainsi, outre la poursuite de ces changementa en matière de module de formation, il a également promis l’ouverture à d’autres services afin d’améliorer et de développer la connaissance et la culture des stagiaires.

« Pour atteindre les objectif et la politique du ministère, nous allons aussi nous concentrer sur la promotion d’inspecteurs et d’agents de police tout de suite opérationnels et dignes, qui peuvent s’adapter à leurs postes d’affectation après leur formation », a promis Damy Talily.

« Afin de satisfaire le public et la société où ils vont être affectés, les stagiaires formés dans cette école doivent s’habituer au respect de l’éthique et de la déontologie de la sécurité publique basées sur la discipline et la persévérance », a poursuivi le nouveau directeur de l’ENIAP.

Il a également posé le défi de respecter des droits humains parmi les élèves-policiers et les stagiaires afin qu’ils puissent s’habituer à ce comportement dès le début de leurs carrières.

A. N. A.