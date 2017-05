L’association a changé la vie de centaines de femmes. Et après l’incendie de 2015, elle a pu se remettre pour poursuivre son action.

Transformer la vie de nombreuses femmes. C’est l’objectif de l’association « Reny Miavotra», connue dans son effort de favoriser et d’améliorer les conditions de vie de la femme et des

jeunes, dans la Ville d’Eaux et ses périphéries. Et ce, par le biais de l’organisation de diverses formations en artisanat, en information et autres.

Ses actions touchent directement les femmes, notamment celles en difficulté. Elles ont pu, grâce à l’association, trouver des activités génératrices d’argent et ont vu leur vie se transformer.

Pourtant, le fonctionnement de l’association a rencontré des difficultés depuis 2015, année qui a vu l’anéantissement du siège de l’association dans un grand incendie. Toutes les machines et autres matériels de formation ainsi que les biens de l’association ont été dévorés par le feu et depuis, elle a dû arrêter son action.

« Malgré tout, nous nous efforçons de reprendre nos activités. En effet, bien que nous manquions d’équipements, nous avons décidé de les poursuivre car nous ne pouvons pas abandonner les femmes qui ont besoin de nous pour améliorer leur niveau de vie, en leur dispensant des formations en agriculture et élevage», indique Hanta Ramaherison, présidente de l’association. Celle-ci célèbrera bientôt son quinzième anniversaire.

Pour marquer la première rencontre de l’année entre les membres, « Reny Miavotra» leur a fait don de denrées alimentaires pour célébrer la Fête des mères. C’était enfin l’occasion pour elles de discuter sur les moyens de renforcer le fonctionnement de l’association.

Angola Ny Avo