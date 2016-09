La chirurgie faciale réparatrice rend le sourire à de nombreuses personnes. C’est l’objectif de l’opération Smile.

Organisée depuis 2007, l’opération chirurgicale et d’esthétique gratuite organisée par une équipe médicale américaine vient d’effectuer une campagne au Centre hospitalier de référence régional (CHRR) d’Antsirabe. Plus de 300 personnes composées d’enfants et d’adultes ayant de l’infirmité faciale comme le bec-de-lièvre, issus du Vakinankaratra et d’autres régions de la Grande île sont venues afin de bénéficier de cette initiative qui va leur permettre de sourire.

Malheureusement, seuls 150 d’entre eux ont été sélectionnés selon quelques critères dont l’état de santé général, le résultat d’analyses médicales, le poids pour les enfants et les bébés ainsi que leurs localités d’origine. Après les opérations, des suivis médicaux ont été encore effectués à l’endroit des bénéficiaires.

Centre de référence

Afin de pouvoir trouver des solutions de prévention pour cette infirmité faciale qui touche 0,7% de la population malgache et 1,7% des Asiatiques, des recherches sur l’origine de cette malformation sont effectuées dans quelques centres de recherche en Afrique, en Amérique et en Asie. Le CHRR d’Antsirabe est dans ce sens, choisi pour être un centre de référence dans notre pays. Des études et recherches ainsi que des opérations y sont donc initiées au cours des cinq dernières années.

« Des enquêtes sur l’agenda de santé des parents et des enfants, sur leur environnement, ainsi que des analyses de salive seront donc effectuées sur des gens normaux et des personnes présentant cette infirmité faciale afin de pouvoir déduire la cause et les préventions », explique le docteur Sylvia Rakotoarison, responsable de recherche de l’opération Smile Madagascar.

Angola Ny Avo